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новость Бюро ООН по борьбе с терроризмом возглавил россиянин Воронков

21.06.2017
Владимир Воронков. Фото: mid.ru
Владимир Воронков. Фото: mid.ru
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Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Владимира Воронкова своим заместителем - директором Бюро ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте международной организации.

До этого назначения Воронков с июля 2011 года занимал должность постоянного представителя России при международных организациях в Вене.

Бюро по борьбе с терроризмом - новая структура ООН. Первоначально Россия выдвинула на пост директора бюро кандидатуру своего посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. Однако ряд стран - членов Совбеза ООН согласовать эту кандидатуру отказался. После этого, передавал "Коммерсант", на Смоленской площади обсуждалось выдвижение замглавы МИДа Геннадия Гатилова; при этом отмечалось, что окончательно решение относительно него еще не принято. В итоге кандидатом стал Воронков.

Воронкову 64 года, он выпускник истфака МГУ. Был переводчиком у генсеков ЦК КПСС Леонида Брежнева и Константина Черненко. С 1989-го работает в системе МИДа. В 2005-2008-м - заместитель постпреда России при ОБСЕ. Далее до назначения постпредом при международных организациях в Вене был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИДа.

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21.06.2017
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