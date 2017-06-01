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Конгрессмены, участвующие в расследовании российского вмешательства в ход президентских выборов в США, проверяют информацию о возможной встрече нынешнего главы Минюста Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком во время избирательной компании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и ФБР, осведомленные о деталях расследования.

Чтобы проверить информацию, конгрессмены запрашивают дополнительные данные, в том числе о рабочем графике Сешнса.

По данным телеканала, встреча Сешнса с Кисляком могла состояться 27 апреля прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне. Там будущий президент Дональд Трамп выступил с первой речью о внешней политике. Перед выступлением Трампа Сешнс и Кисляк вместе с рядом других лиц участвовали в закрытой встрече. ФБР выясняет, имела ли место в этот же день в Mayflower еще одна закрытая встреча с участием Сешнса и Кисляка.

Как отмечает CNN, пока ни в Конгрессе, ни в ФБР не уверены, что будущий министр юстиции и российский посол договаривались о встрече. Не исключается, что она могла быть случайной.

В Минюсте США заявили, что Сешнс не встречался с Кисляком, а публикация в СМИ сведений из анонимных источников, "достоверность которых невозможно установить", только мешает расследованию. "Факты не изменились: у бывшего сенатора (Сешнс до назначения главой Минюста был сенатором от Алабамы. - Ред.) не было никаких отдельных или закрытых встреч с российскими чиновниками в отеле Mayflower", - заверила представитель ведомства Сара Исгур Флорес.

2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.