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новость CNN: Глава Минюста США Сешнс мог скрыть встречу с российским послом Кисляком

01.06.2017
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
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Конгрессмены, участвующие в расследовании российского вмешательства в ход президентских выборов в США, проверяют информацию о возможной встрече нынешнего главы Минюста Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком во время избирательной компании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и ФБР, осведомленные о деталях расследования.

Чтобы проверить информацию, конгрессмены запрашивают дополнительные данные, в том числе о рабочем графике Сешнса.

По данным телеканала, встреча Сешнса с Кисляком могла состояться 27 апреля прошлого года в отеле Mayflower в Вашингтоне. Там будущий президент Дональд Трамп выступил с первой речью о внешней политике. Перед выступлением Трампа Сешнс и Кисляк вместе с рядом других лиц участвовали в закрытой встрече. ФБР выясняет, имела ли место в этот же день в Mayflower еще одна закрытая встреча с участием Сешнса и Кисляка.

Как отмечает CNN, пока ни в Конгрессе, ни в ФБР не уверены, что будущий министр юстиции и российский посол договаривались о встрече. Не исключается, что она могла быть случайной.

В Минюсте США заявили, что Сешнс не встречался с Кисляком, а публикация в СМИ сведений из анонимных источников, "достоверность которых невозможно установить", только мешает расследованию. "Факты не изменились: у бывшего сенатора (Сешнс до назначения главой Минюста был сенатором от Алабамы. - Ред.) не было никаких отдельных или закрытых встреч с российскими чиновниками в отеле Mayflower", - заверила представитель ведомства Сара Исгур Флорес.

2 марта The Washington Post сообщила, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с Кисляком. Утверждалось, что он не упомянул об этих встречах на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Тогда демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

На другой день чиновник взял самоотвод от участия во всех расследованиях, касающихся избирательной кампании Трампа.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
01.06.2017
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