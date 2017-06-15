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Контракты на организацию питания детей в московских школах на общую сумму около 50 миллиардов рублей достались шести компаниям, пять из которых связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании антикоррупционного центра партии "Яблоко", сообщает "Медуза".

По итогам 36 госзакупок на организацию питания в школах на период до 2019 года 94 процента контрактов выиграли ООО "Школьник-ЮЗ", ООО "Московский школьник", ООО "Комбинат питания "Конкорд", ЗАО "Комбинат дошкольного питания" и ООО "ВИТО-1". Все эти компании, по данным "Яблока", контролирует Пригожин, которого называют "личным поваром Путина". Еще 6 процентов контрактов получало ООО "Социальное питание "Центр". О собственниках этой компании не сообщается.

По мнению юристов "Яблока", госзакупки прошли с нарушениями, которые подпадают под статью 178 УК (ограничение конкуренции). В партии намерены передать материалы своего расследования в правоохранительные органы.

До этого антикоррупционный центр "Яблока" выяснил, что связанные с Пригожиным компании с сентября 2015 года получили аналогичные контракты почти на 28 миллиардов рублей.

В августе прошлого года с обвинениями по адресу Пригожина выступил Фонд борьбы с коррупцией. Как говорилось в расследовании ФБК, шесть связанных друг с другом и с миллиардером компаний-однодневок в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны.

В октябре ФБК подал заявление в ФСБ на Пригожина. "Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках, - заявлял основатель фонда Алексей Навальный. - Пригожин просто обкрадывает российскую армию".

19 мая фонд Навального выпустил новое расследование, в котором доказывалось, что Пригожин в результате картельного сговора получил от Минобороны свыше 23 миллиардов рублей, причем около трети этой суммы было похищено. Основатель ФБК подчеркнул: "Картель на 23 миллиарда - это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей".

22 мая Федеральная антимонопольная служба признала наличие картельного сговора на торгах Минобороны, выигранных структурами Пригожина. Дело было возбуждено по обращению ФБК. По итогам заседания чиновники согласились с тем, что фирмы Пригожина "Мегалайн", "Экобалт", "Рускомплекс", "Компонент" и "Спецресурс", одновременно участвовавшие в торгах, нарушили антимонопольное законодательство. В то же время основная фирма миллиардера "Конкорд" в решении не упоминается, хотя ФБК в своем обращении отмечал, что именно эта фирма координировала действия остальных.

Кроме того, еще три фирмы Пригожина - "Прометей, "АСП" и "Арс-сервис" - участницами картеля признаны не были. Между тем в ФБК уверены, что и эти структуры на госторгах действовали незаконнно. ФБК намерен обратиться в правоохранительные структуры с требованием возбудить против участников сговора дело по статьие 178 УК.