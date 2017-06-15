О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261790.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261790.html
Также: Право, Экономика, Криминал, Общество, Происшествия

новость Про жуликов и поваров

Связанные с Пригожиным компании получили большинство контрактов на школьное питание
15.06.2017
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
Реклама

Контракты на организацию питания детей в московских школах на общую сумму около 50 миллиардов рублей достались шести компаниям, пять из которых связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании антикоррупционного центра партии "Яблоко", сообщает "Медуза".

По итогам 36 госзакупок на организацию питания в школах на период до 2019 года 94 процента контрактов выиграли ООО "Школьник-ЮЗ", ООО "Московский школьник", ООО "Комбинат питания "Конкорд", ЗАО "Комбинат дошкольного питания" и ООО "ВИТО-1". Все эти компании, по данным "Яблока", контролирует Пригожин, которого называют "личным поваром Путина". Еще 6 процентов контрактов получало ООО "Социальное питание "Центр". О собственниках этой компании не сообщается.

По мнению юристов "Яблока", госзакупки прошли с нарушениями, которые подпадают под статью 178 УК (ограничение конкуренции). В партии намерены передать материалы своего расследования в правоохранительные органы.

До этого антикоррупционный центр "Яблока" выяснил, что связанные с Пригожиным компании с сентября 2015 года получили аналогичные контракты почти на 28 миллиардов рублей.

В августе прошлого года с обвинениями по адресу Пригожина выступил Фонд борьбы с коррупцией. Как говорилось в расследовании ФБК, шесть связанных друг с другом и с миллиардером компаний-однодневок в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны.

В октябре ФБК подал заявление в ФСБ на Пригожина. "Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках, - заявлял основатель фонда Алексей Навальный. - Пригожин просто обкрадывает российскую армию".

19 мая фонд Навального выпустил новое расследование, в котором доказывалось, что Пригожин в результате картельного сговора получил от Минобороны свыше 23 миллиардов рублей, причем около трети этой суммы было похищено. Основатель ФБК подчеркнул: "Картель на 23 миллиарда - это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей".

22 мая Федеральная антимонопольная служба признала наличие картельного сговора на торгах Минобороны, выигранных структурами Пригожина. Дело было возбуждено по обращению ФБК. По итогам заседания чиновники согласились с тем, что фирмы Пригожина "Мегалайн", "Экобалт", "Рускомплекс", "Компонент" и "Спецресурс", одновременно участвовавшие в торгах, нарушили антимонопольное законодательство. В то же время основная фирма миллиардера "Конкорд" в решении не упоминается, хотя ФБК в своем обращении отмечал, что именно эта фирма координировала действия остальных.

Кроме того, еще три фирмы Пригожина - "Прометей, "АСП" и "Арс-сервис" - участницами картеля признаны не были. Между тем в ФБК уверены, что и эти структуры на госторгах действовали незаконнно. ФБК намерен обратиться в правоохранительные структуры с требованием возбудить против участников сговора дело по статьие 178 УК.

Оставить комментарий Обсудить
15.06.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Повар и грамотеи

Илья Мильштейн, 02.06.2017

Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.
новость Новости по теме
22.05.2017 ФАС признала наличие картельного сговора на выигранных Пригожиным торгах Минобороны →
19.05.2017 Навальный: Компании Пригожина получили от Минобороны 23 миллиарда рублей →
28.12.2016 ФАС выявила картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны →
20.12.2016 Олигарх Пригожин включен в санкционный список США →
02.12.2016 На Кубани охранники "дачи Пригожина" задержали активистов и журналиста "Дождя" →
28.11.2016 ФБК: К нападению на мужа нашего юриста может быть причастен Пригожин →
27.10.2016 В Петербурге подожгли здание "фабрики троллей" →
04.10.2016 ФБК требует расследовать деятельность миллиардера Пригожина →
25.08.2016 РБК: Участие ЧВК Вагнера в сирийской войне потребовало до 10,3 миллиарда рублей →
24.08.2016 ФБК: Компании Пригожина незаконно получили от Минобороны более 6 миллиардов рублей →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Наши спонсоры
11507
Avatar 34x34
2870
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Прямая линия: перлы
новость Путин назвал протесты "саморекламой"
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Защита Карпова
383
новость Дачи семьи Путина в Биаррице
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Суд ЕС прокатил Киселева
Дмитрий Киселев в итоговой программе 16.03.2014
новость Прокурор занялся лично Трампом
Роберт Мюллер. Фото: fbi.gov
в блоге Интервью с Путиным и Сталиным
383
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Линейка для прямой линии
383
новость Питер: СКР против школьника
Задержание Дмитрия Мякшина на акции 12 июня. Фото: zona.media
новость Сенат США за новые санкции
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Луговой о кольцах Сатурна
Андрей Луговой. Фото с официального сайта депутата
новость Гальперина обвиняют в экстремизме
Марк Гальперин. Кадр Грани-ТВ
новость Умер Алексей Баталов
Владимир Путин награждает Алексея Баталова. Фото: kremlin.ru
новость Володин: Нас не любят генетически
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
новость Директором Исаакия стал искусствовед
Юрий Мудров. Фото: ais-aica.ru
новость У Ле Пен отобрали иммунитет
Марин Ле Пен
новость Данные об имуществе засекретят
Василий Пискарев. Фото: er-duma.ru
новость Дело Амриева прекращено
Мурад Амриев в транспортной прокуратуре в Брянске, 06.06.2017. Фото Олега Хабибрахманова