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Путин: Говорить об ответе на возможное усиление санкций США преждевременно
17.06.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Говорить об ответных действиях на возможные новые санкции США в отношении России преждевременно, но они осложнят отношениях двух стран в случае принятия. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе "Вести в субботу" на Первом канале, сообщает Интерфакс.

"Надо посмотреть, как все это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно. Важно только отметить, что, чего бы ни происходило, - надо еще посмотреть, в конечном итоге, во что это выльется - но чего бы не было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик", - сказал Путин

"Что-то, наверно, придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно", - отметил президент.

В среду Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении против России новых санкций за вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Этот же документ обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

Теперь документ должен быть одобрен Палатой представителей, а затем уйдет на подпись президенту Дональду Трампу. Сторонники принятия документа рассчитывают, что, если Трамп наложит на него вето, в Конгрессе найдется достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть.

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17.06.2017
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