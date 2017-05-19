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В Вашингтоне рассчитывают, что Россия в полной мере будет выполнять свои обязательства в рамках введенных СБ ООН санкций после открытия паромного сообщения с КНДР. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, сообщает Интерфакс.

"В связи с этим паромным сообщением отмечаем российские обязательства полностью выполнять резолюции 2270 и 2321 Совета Безопасности ООН, включая требования досматривать все грузы, в том числе персональный багаж отдельных путешествующих в или из Северной Кореи", - сказал американский чиновник. - Как ранее заявил госсекретарь (Рекс) Тиллерсон, призываем все страны полностью исполнять резолюции СБ ООН, а также ужесточить или снизить дипломатические и коммерческие отношения с Северной Кореей".

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил что в Токио будут внимательно следить, как будет влиять открытие паромного сообщения между Россией и КНДР на режим санкций. "Мы считаем необходимым, чтобы все страны оказывали давление на Северную Корею для ее привлечения к диалогу. В связи с этим мы хотели бы проследить за тем, как подобные действия России повлияют на международные усилия по северокорейской проблеме", - сказал он.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совбеза ООН. В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил журналистам, что Россия будет сотрудничать с КНДР "в объемах и рамках, которые не противоречат резолюции СБ ООН".

Утром в четверг грузопассажирский паром Mangyongbong-92 пришел в порт Владивосток. Он доставил небольшую группу туристов из КНР. Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

5 мая Палата представителей США приняла законопроект о новых санкциях против КНДР. В частности, документ запрещает судам КНДР и стран, не соблюдающих резолюции Совбеза ООН в ее отношении, находиться в американских водах и портах США. Для этого предполагается выявлять нарушения в портах Владивостока, Находки и Ванино в России, сирийских портах в Латакии и Тартусе, двух портах в Китае и международном аэропорте в Тегеране.

Кроме того, законопроект предлагает наделить пограничников и таможенников США правом досматривать грузы на судах, которые прошли неоднократно нарушавшие санкции порты, а также грузы на морских и воздушных судах, побывавших в течение года в портах и аэропортах КНДР.

Глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Озеров назвал законопроект "абсурдным". По словам Озерова, Россия "никого не только в свои порты, но и в территориальные воды без разрешения не пустит". Сенатор заверил, что Москва выполняет решение СБ ООН о санкциях против КНДР. В свою очередь член оборонного комитета верхней палаты парламента Алексей Пушков заявил, что Россия не позволит осуществлять контроль за своими портами, назвав законопроект "акцией военного времени" и "грубейшим нарушением международного права".

21 марта сообщалось, что Вашингтон готовит против Северной Кореи новый пакет санкций из-за продолжающейся разработки ядерного оружия и средств доставки. Американскими властями рассматривалась возможность отключить КНДР от мировой финансовой системы, а также ввести ограничения против ряда находящихся в Китае организаций и банков, обеспечивающих внешнюю торговлю КНДР.