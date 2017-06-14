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Санкционная политика Запада в отношении России и Белоруссии приобретает системный характер и становится похожа на "генетическое неприятие" славян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

"Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами, - сказал Володин. - Мы это проходили. Не хотелось бы об этом думать, но мысли такие появляются", - заметил Володин.

Отвечая на вопрос, с чем, на его взгляд, может быть связано такое отношение, спикер сказал: "Как раз и непонятно, с чем это связано. Потому что оснований-то для этого нет. Надо у них и спросить - что у них, что они так генетически не любят (славянские. - Ред.) народы".

Володин считает, что Запад поддерживает протестные акции, которые проходят в России, рассчитывая, что это "подогреет" ситуацию в стране. "Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили", - отметил спикер.

"Но вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян", - подчеркнул Володин.

В среду Володин во главе российской делегации вылетает в Минск, где под его председательством пройдет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Во вторник президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства. Отмечается, что это связано "с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране".

1 июня Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств заявил, что в некоторых странах русофобия хлещет через край. "На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, - сказал президент. - Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы".

"Долго ли это будет продолжаться? Думаю, все-таки, надеюсь во всяком случае, что не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб, но и вредит и тем, кто инициирует такую политику. На мой взгляд, это осознание уже приходит", - сказал президент.