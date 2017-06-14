О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.261732.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.261732.html
Также: Госдума, Россия, Белоруссия, США, Европа, Парламент, Политика, Мир | Персоны: Вячеслав Володин

новость Песня "Запад на славян"

Володин объяснил санкции против России и Белоруссии "генетическим неприятием" Западом славян
14.06.2017
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Реклама

Санкционная политика Запада в отношении России и Белоруссии приобретает системный характер и становится похожа на "генетическое неприятие" славян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

"Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами, - сказал Володин. - Мы это проходили. Не хотелось бы об этом думать, но мысли такие появляются", - заметил Володин.

Отвечая на вопрос, с чем, на его взгляд, может быть связано такое отношение, спикер сказал: "Как раз и непонятно, с чем это связано. Потому что оснований-то для этого нет. Надо у них и спросить - что у них, что они так генетически не любят (славянские. - Ред.) народы".

Володин считает, что Запад поддерживает протестные акции, которые проходят в России, рассчитывая, что это "подогреет" ситуацию в стране. "Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили", - отметил спикер.

"Но вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян", - подчеркнул Володин.

В среду Володин во главе российской делегации вылетает в Минск, где под его председательством пройдет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Во вторник президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций в отношении ряда членов белорусского правительства. Отмечается, что это связано "с действиями и политикой определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране".

1 июня Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств заявил, что в некоторых странах русофобия хлещет через край. "На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, - сказал президент. - Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы".

"Долго ли это будет продолжаться? Думаю, все-таки, надеюсь во всяком случае, что не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб, но и вредит и тем, кто инициирует такую политику. На мой взгляд, это осознание уже приходит", - сказал президент.

Оставить комментарий Обсудить
14.06.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Что пирует царь великий?

Илья Мильштейн, 05.06.2017

На сей раз с ним все в порядке, насколько в принципе понятие нормы применимо к национальным лидерам, без которых нет ни России, ни Турции, ни Венесуэлы, ни Зимбабве, ни КНДР. Он вел себя вполне естественно для вождя в заданных обстоятельствах, с учетом его характера, привычек и чувств, включая своеобразное чувство юмора. Владимир Владимирович куражился.
новость Новости по теме
01.06.2017 Путин: Русофобия в некоторых странах хлещет через край →
12.04.2017 Путин: Мы будем бороться с "цветными революциями" в России и странах ОДКБ →
05.04.2017 Володин: После теракта в Петербурге не должно быть закручивания гаек →
07.03.2017 Володин согласился с предложением провести выборы президента в день аннексии Крыма →
15.02.2017 Володин: Надо дождаться прямых слов Трампа по Крыму →
13.02.2017 Володин: Необходим закон о защите чести и достоинства президента →
Фото и Видео
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
23400
Play own
Пытки станут нормой
21543
Play own
Протест против нового закона о митингах
15690
Play own
Сход у Думы за широкую амнистию
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге Линейка для прямой линии
383
статья Что случилось в День России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сешнс отрицает связи с Россией
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость Экс-глава ФСИН получил восемь лет
Александр Реймер. Фото с сайта pln-pskov.ru
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость "Беркут" против москвичей
Сергей Кусюк в Москве 12.06.2017. Фото: Мария Карпухина/"Дождь"
новость Закон о реновации принят
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
новость СМИ: Перепиличного заказал Кремль
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет
новость Косых продлили арест
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
новость Олегу Навальному не смягчили наказание
Олег Навальный в суде. Фото: @navalny
новость Задержанные остаются в полиции
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
новость Судьям разрешили лишать слова участников административных процессов
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Задержаны 136 поддростков
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
в блоге Официоз о беспорядках
383
статья Задержания в День России
День России на Тверской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость В КНДР освобожден студент из США
Отто Уормбир. Кадр трансляции
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
новость Путин: США - спонсор терроризма
Владимир Путин на митинге в Лужниках
новость Задержания противников реновации
Задержанные у здания Госдумы. Фото: Сергей Митрохин
новость Высланные дипломаты работали на ГРУ
Посольство России в Кишиневе. Фото: russkaya-moldova.ru