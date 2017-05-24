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Также: Россия, Экономика, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Алексей Навальный

новость "Роснефть" отказалась от закупок дорогой посуды

24.05.2017
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
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"РН-Аэрокрафт", дочерняя фирма "Роснефти", отменила закупку дорогой посуды и пледов, о которой ранее сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Такую информацию вечером во вторник передал Интерфакс.

Госкомпания опубликовала протокол заседания закупочной комиссии, в котором заявляется, что поставщик - фирма РДА - отказался снижать цену на товары и договор с ним заключен не будет.

Агентство утверждает также, что конкурсная комиссия, одобрив 15 мая заявку РДА, еще тогда приняла решение провести с поставщиком переговоры о снижении цены.

О закупке Навальный сообщил в понедельник. Как выяснилось, "Роснефть" приобретает для своего самолета вилки по 11 тысяч рублей, ножи по 12 тысяч, чайные ложки по 14 тысяч, рюмки для водки по 11 тысяч, салфетницы по 32 тысячи, щипцы для сахара и для льда по 29 и 36 тысяч соответственно, икорницы по 83 тысячи, пледы по 124 тысячи рублей за штуку. Общая стоимость покупок составила почти 5 миллионов рублей.

Долги компании, напомнил Навальный, превышают 5 триллионов рублей. При этом в государстве, которому принадлежит "Роснефть", 19 миллионов человек живут за официально установленной чертой бедности, имея доходы ниже 9691 рубля в месяц.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в ответ на эту публикацию заметил: "Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?"

Цены на приобретенные товары он назвал "разумными". По словам Леонтьева, покупки сделаны для самолета, которым летают исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, другие топ-менеджеры, а также партнеры "Роснефти" и им необходима качественная посуда.

"Мне кажется, что на прямой, где в точке A - "жрать руками", а в точке B - "жрать вилкой за 11 тысяч рублей", есть еще много разных вариантов, - возразил Леонтьеву Навальный. - Например, "пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина" и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тысячи рублей".

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24.05.2017
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