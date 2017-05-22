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Также: Россия, Экономика, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Игорь Сечин, Михаил Леонтьев

новость "Роснефть" закупила чайные ложки по 14 тысяч рублей за штуку

22.05.2017
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
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"Роснефть" закупила чайные ложки за 14 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщил в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со ссылкой на открытую документацию, опубликованную на сайте госкомпании.

В числе других приобретений - вилки по 11 тысяч рублей, ножи по 12 тысяч, рюмки для водки по 11 тысяч, салфетницы по 32 тысячи, щипцы для сахара и для льда по 29 и 36 тысяч соответственно, икорницы по 83 тысячи, пледы по 124 тысячи рублей за штуку.

Общая стоимость покупок составила почти 5 миллионов рублей. Приобретения сделаны для вертолета "Роснефти".

Долги компании, напомнил Навальный, превышают 5 триллионов рублей. При этом в государстве, которому принадлежит "Роснефть", 19 миллионов человек живут за официально установленной чертой бедности, имея доходы ниже 9691 рубля в месяц.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заметил в комментарии РБК: "Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?"

Цены на приобретенные товары Леонтьев назвал "разумными". По его словам, покупки сделаны не для вертолета, а для самолета, которым летают исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, другие топ-менеджеры, а также партнеры "Роснефти" и им необходима качественная посуда.

"Никто с этих сумм не наваривает, - заверил собеседник издания. - Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости".

"Мне кажется, что на прямой где в точке A - "жрать руками", а в точке B - "жрать вилкой за 11 тысяч рублей", есть еще много разных вариантов, - возразил в своем блоге Навальный. - Например, "пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина" и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тысячи рублей".

"И нет, Михаил Леонтьев, эти цены не являются разумными, - заключил основатель ФБК. - Совсем не являются разумными. Ни капельки не являются разумными".

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22.05.2017
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