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новость Отцовский капитал

ФБК: Фонд дочери Путина за 2015-2016 годы получил минимум 877 миллионов рублей
18.10.2016
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
Катерина Тихонова (Путина). Фото: Paweł Dudzik/kashin.guru
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Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР; работает под брэндом "Иннопрактика"), возглавляемый Катериной Тихоновой - младшей дочерью Владимира Путина, - за 2015-2016 годы получил как минимум 877 миллионов рублей. Это установило расследование Фонда борьбы с коррупцией, результаты которого опубликовал в своем блоге основатель ФБК Алексей Навальный.

Общая сумма контрактов, выигранная фондом Тихоновой у госкомпаний, составила, по данным расследования, 451 675 761 рубль. В частности, от "Транснефти" НИР в рамках 4 конкурсов получило почти 221 миллион рублей, от "Роснефти" по итогам 10 конкурсов - почти 164 миллиона, от "Атомэнергопрома", 100-процентной дочерней фирмы "Росатома", по результатам двух конкурсов - свыше 49 миллионов.

Еще свыше 425 миллионов рублей фонд Тихоновой получил за 2015 год в виде "целевых взносов". При этом, отмечает ФБК, сумма этих "взносов" за нынешний год еще не известна. С ее учетом общие поступления организации могут превысить 1 миллиард рублей.

"Вы спросите: за какие такие работы выплачены эти деньги? - продолжил Навальный. - Ну вот за инновации всякие".

Так, федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) заплатил фонду Тихоновой 2,5 миллиона рублей за "составную часть опытно-конструкторской работы "Разработка документации технорабочего проекта ИИС КФУ в части психолого-педагогических требований к пользователям в условиях ее включения в экосистему Цифровой долины Крыма".

"Куда Катерина девает полученные деньги? - говорится в посте Навального. - Ответ: не знаем. В разделе "Наши результаты" на сайте фонда сообщается, что проведен некий конгресс и реализованы некие проекты для тех же самых госкомпаний - "Роснефть", "Транснефть" и "Росатом". Никакой конкретики".

В апреле нынешнего года СМИ выяснили, что бюджет фонда Тихоновой за 2015 год вырос на 46 процентов. Если в 2014 году общие расходы организации составили 281,6 миллиона рублей, то в 2015-м - 411,5 миллиона.

Как формируется бюджет НИР, журналистам выяснить не удалось. В документе, опубликованных в открытом доступе, говорилось, что средства в фонд поступают от российских граждан и компаний, а также от собственной коммерческой деятельности, однако никаких конкретных цифр приведено не было.

В числе членов попечительского совета фонда Тихоновой - президент "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон и гендиректор "Сибура" Дмитрий Конов.

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18.10.2016
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Девушки и бабушки

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Почему пишут про бабушку Алины Кабаевой - это более или менее ясно. Но за какие заслуги таинственный бизнесмен мог наградить квартирой "в закрытом жилом комплексе в Москве" красивую девушку? В той знаменитой фотосессии многие же барышни поучаствовали, а недвижимостью одарили только Харчеву. Или им тоже предоставили бесплатно жилище, а мы не знаем?
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Дочки уязвимости

Илья Мильштейн, 13.11.2015

Частная жизнь Катерины и Марии обсуждается порой с таким ожесточением, словно именно они вводили войска на Украину, а сейчас бомбят Сирию. Домик тоже обсуждается, наряду с прочими активами и проектами. Подлежат рассмотрению мужья. Всуе употребляются слова соблазнительные, заветные, сакральные - "Бискайский залив", "Озеро", "Сибур", "Тимченко", "Шамалов".

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