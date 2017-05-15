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новость Горе от глума

"Роснефть" обвинила журналистов РБК в "глумлении" над решением суда
15.05.2017
"Роснефть". Фото с сайта www.dazzle.ru
"Роснефть". Фото с сайта www.dazzle.ru
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Решение Арбитражного суда Москвы по иску "Роснефти" к РБК порождает "вседозволенность и безнаказанность СМИ", а сам РБК и его журналисты "глумятся" над принятым судебным актом. Об этом говорится в кассационной жалобе нефтяной компании, сообщают "Ведомости".

Суд при вынесении решения по иску нарушил нормы права, говорится в документе. Это выражается в том, что арбитраж установил, что журналисты распространили недостоверные сведения и нанесли ущерб ее деловой репутации, но отказался назначить компенсацию ущерба.

Подлинность жалобы подтвердили изданию в РБК. В "Роснефти" от комментариев отказались.

О том, что "Роснефть" обжаловала в кассационном порядке а решение арбитража по иску о защите деловой репутации к учредителю РБК и четверым журналистам издания стало известно 5 мая. Кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций зарегистрирована в Арбитражном суде Москвы.

12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску "Роснефти". Исковые требования были удовлетворены частично - корпорация настаивала на взыскании с РБК за публикацию статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP" почти 3 миллиардов 179 миллионов рублей. Однако суд уменьшил размер выплаты почти в 8 тысяч раз, до 390 тысяч рублей.

При этом с авторов статьи Тимофея Дзядко, Максима Товкайло и Людмилы Подобедовой, а также ведущего телеканала Константина Бочкарева было решено взыскать по 4,5 тысячи рублей.

1 марта 9-й арбитражный апелляционный суд отменил денежное взыскание с редакции и журналистов РБК. В то же время суд подтвердил решение первой инстанции, признавшей статью порочащей деловую репутацию "Роснефти". Публикация по решению суда должна быть удалена с сайта издания. Кроме того, на редакцию возложена обязанность в 10-дневный срок опубликовать опровержение сведений, изложенных в статье, а также сообщить об опровержении в эфире телеканала РБК.

Адвокат Евгений Резник, представлявший интересы издания, не исключил, что после получения мотивировочной части апелляционного постановления обжалует решение дальше. "Мы по-прежнему руководствуемся мнением экспертов-лингвистов, которые не нашли порочащих формулировок и сведений в распространенных медиахолдингом материалах, - пояснил юрист. - Однако вступившее в силу судебное решение будет исполнено в соответствии с буквой закона".​

Статью о "Роснефти" издание опубликовало на своем сайте 11 апреля 2016 года. На телеканале РБК вышла телепередача на основе этой публикации. В статье утверждалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP получит блокирующий пакет корпорации в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. Также в публикации сообщалось со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. Пресс-секретарь корпорации Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
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