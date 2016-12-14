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Правительство поручило министерствам проработать предложения "Роснефти" о предоставлении нефтяной компании льгот для повышения капитализации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

"Коммерсант" уже сообщал об одном из этих предложений. Правительство предложило с 2018 года вдвое уменьшить ставку НДПИ с для месторождений с обводненностью выше 90 процентов и остаточными запасами до 150 миллионов тонн нефти.

Кроме того, "Роснефть" просит обнулить налоговую ставку на 10 лет с момента начала добычи для новых месторождений со сложными коллекторами. Речь идет о месторождениях в Восточной Сибири. С 2017 уже действует льготный НДПИ для новых месторождений в этом регионе. Он составляет около 50 долларов за тонну. При обнулении ставки "Роснефть" будет экономить примерно 50 миллионов долларов на миллион тонн добытой нефти.

Еще одно предложение компании - снизить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50 процентов, а тарифы РЖД - на 30. ФАС это предложение не поддержала, но подготовила новые методики для повышения прозрачности формирования тарифов.

"Роснефть" также предлагает поддержать нефтеперерабатывающие заводы и обеспечить налоговую стабильность для отрасли.

"Роснефть" уже обращалась к правительству со всеми этими предложениями, отмечают источники издания. Однако за несколько дней до сделки по продаже 19,5 процента акций компании консорциуму Катарского инвестиционного фонда и Glencore правительство передало ведомствам новые поручения по этим вопросам.

7 декабря глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже пакета акций компании за 10,5 миллиарда евро. Покупателями стали международная компания Glencore и консорциум государственного фонда Катара. Они приобрели равные доли - по 9,75 процента.

"Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, - заметил Путин. - Соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное".