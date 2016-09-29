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Белоруссия в 2015 году импортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в стране урожай. Об этом заявил замгенпрокурора России Владимир Малиновский на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран, сообщает ТАСС.

"Запрещенные к ввозу в России товары нередко поставляются по поддельным товаросопроводительным и фитосанитарным документам. Так, например, в 2015 году в Россию импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов. По данным Минсельхоза Белоруссии, это в пять раз превышает собранный урожай",- отметил Малиновский. Почему яблоки и грибы посчитаны вместе, замгенпрокурора не уточнил.

Согласно данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2015 году в Россию было экспортировано около 518 тысяч тонн яблок и около 51 тонны грибов. Официальные данные по урожаю яблок и грибов на сайте Минсельхоза Белоруссии не приводятся.

Российские власти неоднократно подозревали Белоруссию в том, что в Россию под видом белорусских поступают товары, запрещенные к ввозу из ЕС. С 7 декабря 2015 года Россельхознадзор ввел дополнительный контроль плодоовощной продукции, поступающих в Россию территории Белоруссии. Поставщики надо будет подтверждать подлинность фитосанитарных сертификатов, на основании которых выдаются реэкспортные сертификаты Белоруссии.

Россельхознадзор постоянно предъявляет претензии к качеству продукции, поставляемой в Россию из Белоруссии. Особенно серьезные претензии вызывали поставки растительной реэкспортной продукции. Значительная ее часть ввозилась по поддельным сертификатам. В качестве производителей указывались третьи страны, хотя в реальности продукция поставлялась из стран Евросоюза, в отношении которых действует продэмбарго.