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Минский городской суд признал виновным блогера Эдуарда Пальчиса в разжигании расовой, национальной, религиозной, языковой или иной вражды, в также в распространении порнографических материалов. Как передает Sputnik.By, Пальчис был приговорен к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Блогера освободили в зале суда: в срок наказания ему будет зачтено время содержания под стражей в ходе следствия.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме, публично оглашалась лишь резолютивная часть приговора. Обвинение просило приговорить Пальчиса к 3,5 годам заключения.

На оглашение приговора пришло около ста человек, в том числе координатор "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель, лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец, активисты Павел Юхневич, Антон Мотолько, Игорь Лосик.

Пальчис поблагодарил всех за поддержку, сказав, что "не считает себя героем". "Это сделали вы. То, что освободили меня, это ваша заслуга, тех, кто писал об этом. Мы будем бороться за всех. Люди не должны сидеть за политику", - сказал политзек.

Пальчис - создатель сайта 1863x.com. На портале публиковались политические тексты, нередко с критикой властей Белоруссии и России. Создатель сайта вел его на условиях полной анонимности под псевдонимом Джон Сильвер.

Пальчису 26 лет. Он уроженец западнобелорусского города Лида, практикующий католик, этнический поляк.

Дело в отношении блогера возбудили в 2015 году по части 1 статьи 130 УК РБ (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и части у статьи 343 (распространение порнографических материалов).

Скрываясь от преследования, Пальчис выехал на Украину. Однако ему не удалось получить там политическое убежище.

23 января 2016 года Пальчис был задержан при въезде в Россию. До 25 мая он содержался в российском СИЗО в Брянске, а затем был экстрадирован.