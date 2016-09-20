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Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен нежеланием России снизить цену на газ, сообщает БелТА. Он воспринимает это как давление Москвы.

"Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но давления я не потерплю и белорусы тоже", - заявил Лукашенко в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

При поставках в Россию блокируются некоторые белорусские товары, особенно продукты питания, которые закупает Евросоюз, отметил президент. "В России они почему-то "некачественные". Но понятно: когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархов от сельского хозяйства в России, - сказал Лукашенко. - Они давят на правительство (там связи, вы знаете не хуже меня, какие), а правительство дает команду "фас" разного рода чиновникам - от Россельхознадзора и так далее. Они у нас три предприятия открывают для поставок - пять закрывают, пять открывают - шесть потом закрывают. Идет неприкрытое давление".

По словам белорусского президента в прошлом году торгово-экономические отношения Белоруссии и России были не на лучшем уровне. В этом году пока не удалось наверстать упущенное. "Это никуда не годится. Мы всегда гордимся тем, что вот товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавили. Это говорит о том, что мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам наполовину ниже. Какая доходность Беларуси от этого? Практически никакой", - сказал Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявил, что Россия должна учитывать суверенный и независимый статус Белоруссии и не считать ее "мальчиком на побегушках". "Я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Пусть маленькую, небольшую, но свою квартиру. Кстати, это и слова нынешнего президента России", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия - это союзница и стратегический партнер Белоруссии. "Поэтому нам следует динамично развивать всестороннее сотрудничество на межгосударственном и региональном уровнях, - отметил резидент. - Противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая белорусизация, еще что-то тут происходит - чуть ли не разворот. Не знаю только, куда мы можем развернуться?"