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новость В Белоруссии задержаны публицисты, писавшие для российских СМИ

09.12.2016
Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Коллаж Граней.Ру
Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Коллаж Граней.Ру
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В Белоруссии задержаны и помещены под стражу публицисты Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец, писавшие для российских СМИ. Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета страны, они подозреваются в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни"(статья 130 УК Белоруссии). Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения уголовных дел стали публикации статей авторов на сайтах Regnum, Лента.Ру и EADaily. В сообщении СКБ подчеркивается, что публикации выходили под псевдонимами Николая Радова, Павла Юринцева и Аллы Бронь.

"В результате проведенных следственных действий было установлено, что за псевдонимом Алла Бронь скрывается Дмитрий Алимкин, житель Бреста, работающий сторожем в одном из учреждений образования города, а за псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов - Юрий Павловец, преподаватель БГУИР", - говорится в сообщении.

"В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Белоруссии, постоянно проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность", - отмечается в пресс-релизе.

По данным белорусского портала "Спутник", нанимателем колумнистов был шеф-редактор ИА "Регнум" Юрий Баранчик.

Под псевдонимом Павел Юринцев на Ленте.Ру были опубликованы 22 материала, в том числе об отношении белорусских властей к аннексии Крыма Россией, возможных преемниках Александра Лукашенко и активизации в республике добровольческих объединений националистов.

Схожим темам посвящены и тексты Аллы Бронь на Regnum. 5 декабря на сайте был опубликован текст "Необандеровцы Украины и неонацисты "Советской Белоруссии": близнецы-братья", 25 октября - "Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта".

45-летний Алимкин, отмечает Naviny.By, окончил Академию управления при президенте, работал в "Белгосстрахе", в последнее время был сторожем в школе. 37-летний историк Юрий Павловец в последнее время работал в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на кафедре гуманитарных наук.

Статьи колумнистов, отмечает портал, отличались пророссийской позицией. В белорусских экспертных кругах Павловца называют адептом "русского мира".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
09.12.2016

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