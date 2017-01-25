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Также: Россия, История, Европа, Культура, Политика, Общество, Мир | Персоны: Владимир Мединский

новость Своя могила ближе к телу

Мединский: В Катыни установят стелы советским военным
25.01.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Российское военно-историческое общество в этом году намерено обустроить мемориал в Катыни, в частности, установить там стелы советским военным. Об этом заявил глава РВИО, министр культуры Владимир Мединский, сообщает РБК.

Мединский отметил, что помимо кладбища расстрелянных НКВД польских офицеров в Катыни есть большая зона захоронения советских граждан. "Там будут установлены стелы, указатели, дорожки, освещение. Это будет памятник трагедии, которая была в нашей общей истории и которая коснулась не только поляков. Там русских больше захоронено: около 10 тысяч советских граждан и четыре тысячи поляков", - сказал министр.

РВИО планирует открыть в Катыни экспозицию, рассказывающую о советско-польских отношениях в XX веке. Мединскийпожаловался на "историческую близорукость" польских властей. "В отличие от поляков, которые стараются демонтировать все, связанное с русскими и с их участием в освобождении Польши, спасением Польши от тотального уничтожения, - а я думаю, что поляки были бы вырезаны под ноль первыми, - мы стараемся мемориал в Катыни восстановить. Мы вкладываем деньги в его реконструкцию, там будет новая экспозиция, благоустроенное кладбище", отметил глава Минкультуры.

Крупнейший проект РВИО в этом году - установка в Керчи мемориала "Примирение" в честь столетия революции, сообщил исполнительный директор общества Владислав Кононов. По его словам, мемориал вбирает в себя многие смыслы: это символ единства России с Крымом и символ массового исхода белогвардейцев, который был в Крыму после революции, а также попытка создать общую платформу для взаимопонимания "красных" и "белых" политических сил.

"Здесь мы должны прежде всего понять, что споры должны быть оставлены историкам и научному сообществу, а вот в гражданском обществе необходимо поставить определенную точку и достичь примирения, понять, что все мы тогда были россиянами. Были и белые и красные, но сегодня белые и красные должны стоять по одну сторону баррикад, чтобы добиться лучшего для величия России", - сказал Кононов.

РВИО было создано под руководством Мединского в 2012 году. В совет общества входят министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ФСО Евгений Муров, а также крупные бизнесмены — Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков, Давид Якобашвили. В 2015 году общество получило из бюджета 325 млн руб., в 2014-м — 285 млн руб.

Наиболее известными проектами РВИО стала установка памятника князю Владимиру на Боровицком холме, а также открытие под Ржевом музея Иосифа Сталина.

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25.01.2017
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Конец истории

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По опыту советских времен можно предвидеть, что никто не будет пытаться доказать ложность обнародованных историком сведений и уж тем более то, что автор сознавал, что говорит неправду. Нет, карать будут за любые утверждения, выставляющие не в лучшем свете сталинскую политику и Красную Армию.

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По колено во лжи

Борис Соколов, 08.04.2010

Итак, в ходе мемориальных церемоний никакого исторического прорыва в катынском вопросе, на который так надеялись польские политики и общественность, не произошло. Рассекреченных материалов следствия Путин полякам не передал и о возобновлении следствия, на чем настаивает польская сторона, не объявил.

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