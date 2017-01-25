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Российское военно-историческое общество в этом году намерено обустроить мемориал в Катыни, в частности, установить там стелы советским военным. Об этом заявил глава РВИО, министр культуры Владимир Мединский, сообщает РБК.
Мединский отметил, что помимо кладбища расстрелянных НКВД польских офицеров в Катыни есть большая зона захоронения советских граждан. "Там будут установлены стелы, указатели, дорожки, освещение. Это будет памятник трагедии, которая была в нашей общей истории и которая коснулась не только поляков. Там русских больше захоронено: около 10 тысяч советских граждан и четыре тысячи поляков", - сказал министр.
РВИО планирует открыть в Катыни экспозицию, рассказывающую о советско-польских отношениях в XX веке. Мединскийпожаловался на "историческую близорукость" польских властей. "В отличие от поляков, которые стараются демонтировать все, связанное с русскими и с их участием в освобождении Польши, спасением Польши от тотального уничтожения, - а я думаю, что поляки были бы вырезаны под ноль первыми, - мы стараемся мемориал в Катыни восстановить. Мы вкладываем деньги в его реконструкцию, там будет новая экспозиция, благоустроенное кладбище", отметил глава Минкультуры.
Крупнейший проект РВИО в этом году - установка в Керчи мемориала "Примирение" в честь столетия революции, сообщил исполнительный директор общества Владислав Кононов. По его словам, мемориал вбирает в себя многие смыслы: это символ единства России с Крымом и символ массового исхода белогвардейцев, который был в Крыму после революции, а также попытка создать общую платформу для взаимопонимания "красных" и "белых" политических сил.
"Здесь мы должны прежде всего понять, что споры должны быть оставлены историкам и научному сообществу, а вот в гражданском обществе необходимо поставить определенную точку и достичь примирения, понять, что все мы тогда были россиянами. Были и белые и красные, но сегодня белые и красные должны стоять по одну сторону баррикад, чтобы добиться лучшего для величия России", - сказал Кононов.
РВИО было создано под руководством Мединского в 2012 году. В совет общества входят министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ФСО Евгений Муров, а также крупные бизнесмены — Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков, Давид Якобашвили. В 2015 году общество получило из бюджета 325 млн руб., в 2014-м — 285 млн руб.
Наиболее известными проектами РВИО стала установка памятника князю Владимиру на Боровицком холме, а также открытие под Ржевом музея Иосифа Сталина.
Не успели толком начаться траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы под Смоленском, как разразился скандал. Он связан с заменой мемориальной таблички на памятном камне, установленном родственниками погибших на месте трагедии 10 апреля 2010 года.
По опыту советских времен можно предвидеть, что никто не будет пытаться доказать ложность обнародованных историком сведений и уж тем более то, что автор сознавал, что говорит неправду. Нет, карать будут за любые утверждения, выставляющие не в лучшем свете сталинскую политику и Красную Армию.
Итак, в ходе мемориальных церемоний никакого исторического прорыва в катынском вопросе, на который так надеялись польские политики и общественность, не произошло. Рассекреченных материалов следствия Путин полякам не передал и о возобновлении следствия, на чем настаивает польская сторона, не объявил.