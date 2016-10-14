О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.255510.html
Также: Регионы, История, Россия, Общество, Политика

новость В Петербурге неизвестные демонтировали доску Маннергейму

14.10.2016
Демонтаж памятной доски Маннергейму в Петербурге. Фото: rvio.histrf.ru
Демонтаж памятной доски Маннергейму в Петербурге. Фото: rvio.histrf.ru
Реклама

В Петербурге неизвестные демонтировали доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Как пишет Фонтанка.Ру, в ночь на пятницу к зданию Военного инженерно-технического университета подъехал кран, затем несколько мужчин в камуфляжной форме отсоединили доску от здания и погрузили ее в грузовик.

Работы заняли около десяти минут. За происходящим следил отряд полиции.

Позже, дополняет Интерфакс, рабочие закрасили стену, на которой висела памятная доска. Следов ее крепления на стене не осталось.

Утром в пятницу на официальном сайте Российского военно-исторического общества появилось сообщение, что мемориальный знак "стал экспонатом Музея первой мировой войны в Государевой Ратной палате в Царском Селе". Реставрировать его не будут, "чтобы увековечить историю вспыхнувших вокруг доски общественных споров".

"Неоднозначная фигура Карла Маннергейма – предмет изучения и повод для дискуссий историков. При этом противозаконные действия и "война с памятниками" - вовсе не метод этой дискуссии", - говорится в сообщении.

Доска финскому маршалу была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. На церемонии открытия доски присутствовали министр культуры Владимир Мединский и экс-глава президентской администрации Сергей Иванов. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской.

После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмыли.

В ночь на десятое октября активисты "Другой России" изрубили доску топором. Около половины пятого утра четверо молодых людей в оранжевых жилетах с надписью "НБ" подошли к доске со стремянкой и топором и попытались ее сбить. Однако после нескольких ударов на доске остались только небольшие засечки, серьезного урона ей нанесено не было.

Незадолго до этого Смольнинский суд Петербурга отклонил иск к правительству города с требованием признать установку мемориальной доски незаконной и провести ее демонтаж.

Появление в Петербурге мемориальной доски вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники установки памятного знака указывали, что Карл Маннергейм принимал участие в войнах Финляндии против СССР, в частности, в организации блокады Ленинграда. Группа депутатов Госдумы от КПРФ направила запросы генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить, нет ли в установке мемориальной доски финскому военачальнику признаков реабилитации нацизма.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.10.2016

новость Новости по теме
10.10.2016 Нацболы изрубили топором доску Маннергейму в Петербурге →
27.09.2016 Суд отклонил иск о демонтаже мемориальной доски Маннергейму →
08.09.2016 В Петербурге в третий раз облили краской памятную доску Маннергейму →
01.09.2016 Власти Петербурга опровергли информацию о демонтаже доски Маннергейму →
25.04.2013 Клуб "Ингрия" пустил в Питере маршрутку с портретом Маннергейма →
21.04.2009 Медведев почтил память Маннергейма →
Фото и Видео
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26363
Play own
Пикеты в Питере: настроения меняются?
26176
Play own
Свобода собраний в Петербурге закончилась
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Плевать на весь мир!
новость Кадыров: Обидчиков накажем
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость ЮНЕСКО о Храмовой горе
Храмовая гора. Фото: guide-israel.ru
в блоге Молчание коров
168
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Почему Марков не клоун
383
новость Россию не пустят в Камрань
Ле Хай Бинь. Фото: vnsea.net
статья Солженицын и вешатели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость 3 года 9 месяцев за две пэдээфки
Новочебоксарский горсуд. Фото: novocheboksarsky.chv.sudrf.ru
новость Матвиенко за военные расходы
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
новость ПАСЕ о российской агрессии
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
новость Песков: Емельяненко - мой товарищ
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Новые санкции ЕС
Флаг Евросоюза. С сайта www.vremea.net
новость Панов и Захтей в "Лефортове"
Евгений Панов и Андрей Захтей на допросах. Кадры съемок ФСБ
новость Россия: Янукович - беженец
Виктор Янукович. Фото: Росбалт
статья Трамп и его женщины
Владимир Абаринов
новость Доверие к власти падает
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
новость Нобелевка для музыканта
Боб Дилан. Фото: bobdylan.com
новость Фейгина не выпустили из России
Марк Фейгин. Фото Людмилы Барковой/Грани.Ру
в блоге Укрупнять и мельчить
383
новость Литва заявляет протест
Головной корабль БФ ''Стерегущий''. Фото http://pvo.guns.ru