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В Петербурге неизвестные демонтировали доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму. Как пишет Фонтанка.Ру, в ночь на пятницу к зданию Военного инженерно-технического университета подъехал кран, затем несколько мужчин в камуфляжной форме отсоединили доску от здания и погрузили ее в грузовик.

Работы заняли около десяти минут. За происходящим следил отряд полиции.

Позже, дополняет Интерфакс, рабочие закрасили стену, на которой висела памятная доска. Следов ее крепления на стене не осталось.

Утром в пятницу на официальном сайте Российского военно-исторического общества появилось сообщение, что мемориальный знак "стал экспонатом Музея первой мировой войны в Государевой Ратной палате в Царском Селе". Реставрировать его не будут, "чтобы увековечить историю вспыхнувших вокруг доски общественных споров".

"Неоднозначная фигура Карла Маннергейма – предмет изучения и повод для дискуссий историков. При этом противозаконные действия и "война с памятниками" - вовсе не метод этой дискуссии", - говорится в сообщении.

Доска финскому маршалу была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. На церемонии открытия доски присутствовали министр культуры Владимир Мединский и экс-глава президентской администрации Сергей Иванов. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской.

После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмыли.

В ночь на десятое октября активисты "Другой России" изрубили доску топором. Около половины пятого утра четверо молодых людей в оранжевых жилетах с надписью "НБ" подошли к доске со стремянкой и топором и попытались ее сбить. Однако после нескольких ударов на доске остались только небольшие засечки, серьезного урона ей нанесено не было.

Незадолго до этого Смольнинский суд Петербурга отклонил иск к правительству города с требованием признать установку мемориальной доски незаконной и провести ее демонтаж.

Появление в Петербурге мемориальной доски вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники установки памятного знака указывали, что Карл Маннергейм принимал участие в войнах Финляндии против СССР, в частности, в организации блокады Ленинграда. Группа депутатов Госдумы от КПРФ направила запросы генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить, нет ли в установке мемориальной доски финскому военачальнику признаков реабилитации нацизма.