О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Culture/m.256777.html
Также: Культура, Мир, Россия, История, Политика, Общество | Персоны: Владимир Мединский

новость Мединский: ЮНЕСКО приняла отчеты по памятнику князю Владимиру

19.11.2016
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
Реклама

ЮНЕСКО приняла отчеты по установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает Интерфакс.

"Вы даже представить себе не можете, сколько было сломано копий со специалистами ЮНЕСКО вокруг памятника Владимиру. Проводились специальные археологические исследования, писались отчеты чуть ли не по каждому шурфу на этом Боровицком холме. Кстати, эти отчеты приняты ЮНЕСКО, они их полностью удовлетворили", - сказал министр.

Мединский отметил, что при подготовке территории к установке памятника была убрана парковка, сделана подсветка, высажено 70 больших деревьев, кусты черемухи и сирени. "Летом Боровицкий холм станет настоящим бором, он заиграет, - заявил министр. - Это будет одна из главных достопримечательностей центра Москвы, которая попадет еще на все открытки".

Памятник князю Владмиру был открыт 4 ноября. В церемонии принял участие Владимир Путин, освятил памятник патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Боровицкой площади присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, главы обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник князю Владимиру сооружен по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства Москвы. Работы по благоустройству Боровицкой площади и установке памятника проводились за счет средств города.

Авторы памятника - скульптор Салават Щербаков и архитектор Игорь Воскресенский. Высота скульптурыа - 16 метров, высота постамента - два метра.

В январе 2016 года Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест - консультативный орган ЮНЕСКО - не рекомендовал российским властям ставить памятник на Боровицкой площади. Уже тогда отмечалось, что это "может иметь негативные последствия" для Кремля как объекта Всемирного наследия.

Тем не менее весной было заявлено, что памятник все же установят на Боровицкой. При этом, уверяли чиновники, рекомендации ЮНЕСКО будут учтены.

18 октября Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер потребовала от российских властей сообщить, насколько учтены рекомендации этой структуры при установке памятника. Доклада России в международной организации ждут не позже 1 декабря. Член координационного совета "Архнадзора", а также президентского Совета по культуре и искусству Константин Михайлов назвал по-прежнему возможным, что после установки памятника Кремль исключат из списка Всемирного наследия.

Оставить комментарий Обсудить
19.11.2016
в блоге Блоги
175
Ирина Карацуба 04.08.2015
в блоге Идол князя Владимира

новость Новости по теме
04.11.2016 В Москве открыт памятник князю Владимиру →
18.10.2016 ЮНЕСКО требует у России отчета относительно памятника князю Владимиру →
16.10.2016 В Москве началась установка памятника князю Владимиру →
14.10.2016 В Орле открыли памятник Ивану Грозному →
14.10.2016 В Петербурге неизвестные демонтировали доску Маннергейму →
05.08.2016 Памятник князю Владимиру в Москве устанавливают без одобрения ЮНЕСКО →
29.06.2016 Минкульт: ЮНЕСКО одобрило поправки в проект памятника князю Владимиру →
21.04.2016 Памятник князю Владимиру установят на Боровицкой площади к ноябрю →
28.03.2016 Установку памятника князю Владимиру в центре Москвы отложили →
15.01.2016 ЮНЕСКО не рекомендует ставить памятник Владимиру на Боровицкой площади →
03.11.2015 Патриарх освятил закладной камень памятника князю Владимиру →
02.11.2015 МИД против установки памятника князю Владимиру рядом с Кремлем →
Фото и Видео
27271
Play own
Скандал в Центре Люмьеров
26994
Play own
"Остров-1991"
26410
Play own
Открытие Не_уязвимости
26320
Play own
Петр Павленский и приморские партизаны
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Губернатор лишился званий
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
новость Эксгумация тела Качиньского
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
новость Акция священников: ВИДЕО
Акция православных священников. Кадр Грани-ТВ
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость ЕСПЧ коммуницировал жалобу Дадина
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
статья Говорухин против Путина
Илья Мильштейн
статья Дорога к Трампу
Владимир Абаринов
новость СБУ: "Киборга" из ФСБ хотели убить
Василий Грицак и Илья Богданов. Кадр "Радіо Свобода"
новость Обама: Сноудена нужно судить
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
новость Кадыров обвиняет Улюкаева
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость В розыск за осквернение барабана
Молитвенный барабан в Кызыле. Фото: tuva.asia
в блоге Почему Шевченко русский
383
новость Черногория: имена организаторов
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
новость Порошенко дал показания
Петр Порошенко на Евромайдане, 01.12.2013. Кадр видео с youtube-канала TheMoldun
в блоге Патриоту плюют в душу
383
новость Дадину грозит новое дело
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Что творит Россия на границе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo