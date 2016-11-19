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ЮНЕСКО приняла отчеты по установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает Интерфакс.

"Вы даже представить себе не можете, сколько было сломано копий со специалистами ЮНЕСКО вокруг памятника Владимиру. Проводились специальные археологические исследования, писались отчеты чуть ли не по каждому шурфу на этом Боровицком холме. Кстати, эти отчеты приняты ЮНЕСКО, они их полностью удовлетворили", - сказал министр.

Мединский отметил, что при подготовке территории к установке памятника была убрана парковка, сделана подсветка, высажено 70 больших деревьев, кусты черемухи и сирени. "Летом Боровицкий холм станет настоящим бором, он заиграет, - заявил министр. - Это будет одна из главных достопримечательностей центра Москвы, которая попадет еще на все открытки".

Памятник князю Владмиру был открыт 4 ноября. В церемонии принял участие Владимир Путин, освятил памятник патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Боровицкой площади присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, главы обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник князю Владимиру сооружен по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства Москвы. Работы по благоустройству Боровицкой площади и установке памятника проводились за счет средств города.

Авторы памятника - скульптор Салават Щербаков и архитектор Игорь Воскресенский. Высота скульптурыа - 16 метров, высота постамента - два метра.

В январе 2016 года Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест - консультативный орган ЮНЕСКО - не рекомендовал российским властям ставить памятник на Боровицкой площади. Уже тогда отмечалось, что это "может иметь негативные последствия" для Кремля как объекта Всемирного наследия.

Тем не менее весной было заявлено, что памятник все же установят на Боровицкой. При этом, уверяли чиновники, рекомендации ЮНЕСКО будут учтены.

18 октября Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер потребовала от российских властей сообщить, насколько учтены рекомендации этой структуры при установке памятника. Доклада России в международной организации ждут не позже 1 декабря. Член координационного совета "Архнадзора", а также президентского Совета по культуре и искусству Константин Михайлов назвал по-прежнему возможным, что после установки памятника Кремль исключат из списка Всемирного наследия.