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Также: История, Россия, Президент, Культура, Общество, Политика | Персоны: Владимир Путин, Кирилл, Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Владимир Мединский, Наталия Солженицына, Сергей Собянин, Федор Бондарчук

новость Кумиротворческая миссия

В Москве открыт памятник князю Владимиру
04.11.2016
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
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В Москве на Боровицкой площади открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемонию вел актер режиссер Федор Бондарчук. В ней принял участие Владимир Путин. "Новый памятник - дань уважения нашему выдающемуся предку, особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства Российского, - заявил президент. - Именно прочная нравственная опора, сплоченность и единение помогали нашим предкам преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества, из поколения в поколение укреплять его мощь и величие. И сегодня наш долг - вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия, идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории".

Памятник освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Памятник князю Владимиру - это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети, в этом нет никакого противоречия, но плохо, если дети забывают, что у них один отец", - отметил патриарх.

На церемонии открытия памятника также выступила вдова Александра Солженицына Наталия. На Боровицкой площади присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, главы обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник князю Владимиру сооружен по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства Москвы. Работы по благоустройству Боровицкой площади и установке памятника проводились за счет средств города.

Авторы памятника - скульптор Салават Щербаков и архитектор Игорь Воскресенский. Высота фигуры памятника - 16 метров, высота постамента - два метра.

В январе 2016 года Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест - консультативный орган ЮНЕСКО - не рекомендовал российским властям ставить памятник на Боровицкой площади. Уже тогда отмечалось, что это "может иметь негативные последствия" для Кремля как объекта Всемирного наследия.

Тем не менее весной было заявлено, что памятник все же установят на Боровицкой. При этом, уверяли чиновники, рекомендации ЮНЕСКО будут учтены.

18 октября Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер потребовала от российских властей сообщить, насколько учтены рекомендации этой структуры при установке памятника. Доклада России в международной организации ждут не позже 1 декабря. Член координационного совета "Архнадзора", а также президентского Совета по культуре и искусству Константин Михайлов назвал по-прежнему возможным, что после установки памятника Кремль исключат из списка Всемирного наследия.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
04.11.2016
в блоге Блоги
175
Ирина Карацуба 04.08.2015
в блоге Идол князя Владимира

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