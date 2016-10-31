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В Орле на голову конному памятнику царю Ивану Грозному надели мешок. Об этом говорится в сообщении на странице сообщества "Типичный Орел" в соцсети "Вконтакте". На фотографии также заметно, что у коня на шее висит табличка с надписью "Духота-то какая, темнота".

Губернатор Орловской области Вадим Потомский уже сообщил, что вандала удалось найти. Как передает РБК, по словам губернатора, им оказался житель Ярославля, который приехал в Орел, чтобы "каким-то образом прославиться".

Потомский также сообщил, что сам монумент будет приведен в первоначальный вид.

Торжественное открытие памятника Ивану Грозному в Орле состоялось 14 октября. Памятник установлен на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по указанию Ивана Грозного был основан Орел.

В церемонии принял участие министр культуры Владимир Мединский. По его словам, установка монумента - это "признание преемственности всех этапов нашей истории". "Иван IV Грозный - одна из наиболее противоречивых и вместе с тем выдающихся фигур отечественной истории. За годы своего правления он сумел предпринять ряд смелых и решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства, - сказал министр.

23 октября альтернативный памятник Грозному, окровавленный кол, появился в Канске. Его установил красноярский художник Владислав Гультяев.

Как отметил художник, на эту акцию его вдохновила "спорная инициатива" установки памятника "печально известному царю" в городе Орле. "Соглашаясь с установкой таких памятников, мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова; ужасно, когда такие ошибки омыты реками крови", - написал Гультяев.

Канские чиновники сочли, что кол установлен на муниципальной земле незаконно. 29 октября кол спилили.