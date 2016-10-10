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Министр обороны Сергей Шойгу вручил штандарт новому командующему ВДВ Андрею Сердюкову и представил его личному составу, передает ТАСС. "Указом президента от 4 октября командующим Воздушно-десантными войсками назначен генерал-полковник Сердюков. Андрей Николаевич - грамотный руководитель и умелый организатор. Получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах. Прошел все основные командно-штабные должности - от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа", - сказал министр.

По его словам, возглавляемое Сердюковым объединение эффективно выполняло ответственные задачи на юго-западном стратегическом направлении, неизменно демонстрировало высокие результаты в ходе учений и внезапных проверок.

В свою очередь Сердюков пообещал поддерживать традиции Воздушно-десантных войск, "пронизанные патриотизмом, беззаветной преданностью, несгибаемой волей".

Ранее источник в Минобороны сообщил, что первый заместитель командующего войсками Южного военного округа Сердюков сменит Владимира Шаманова на посту командующего ВДВ. Шаманов, в свою очередь, занял пост главы комитета Госдумы по обороне.

"Благодарю Вас, Владимир Анатольевич, за большой личный вклад в развитие Воздушно-десантных войск и повышение авторитета Вооруженных сил. Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт и активная гражданская позиция будут способствовать принятию ответственных решений, направленных на укрепление военной безопасности государства", - сказал Шойгу.

В свою очередь, Шаманов сообщил, что видит своей задачей в Госдуме помощь в развитии Вооруженных сил.

"Посвящая последующие пять лет законотворческой деятельности, я вижу своей задачей максимально вникать в нужды и задачи Вооруженных сил в это непростое время", - заявил он.

Шаманов также заверил нового командующего ВДВ Андрея Сердюкова, что примет "самое активное участие во всех сферах деятельности наших войск для дальнейшего их развития и укрепления.