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В Нижнем Новгороде в пятницу вечером прошла акция протеста вместо сорванной встречи с Алексеем Навальным, задержаны семеро участников. Как сообщил "Граням" один их задержанных активистов Илья Мясковский, в центре города, на площади Маркина, где планировался митинг Навального, в 18 часов собралось более пятисот протестующих нижегородцев. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль "Позитивный Нижний", о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги "Путин - вор!", "Россия без Путина", "Россия будет свободной!".

Задержания начались без предупреждения. Первым был схвачен активист и правозащитник Станислав Дмитриевский, который пытался возглавить колонну. Помимо Мясковского и Дмитриевского в отдел полиции №2 были доставлены Дмитрий Калинычев, Владимир Кравцов, Никита Павлов, Эдуард Чупрунов и несовершеннолетний Дмитрий Любомиров, который до приезда родителей отправлен в детский спецприемник. Остальных задержанных отпустили около 23 часов после составления протоколов: всем им вменяется статья 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга или шествия), причем Кравцову - повторное нарушение (ч.8, до 30 суток ареста); на Дмитриевского и Калинычева составлены также протоколы по статье 19.3 (неповиновение полиции, до 30 суток).

Самого Навального задержали в Москве еще утром, когда он выходил из дома, чтобы ехать на митинг в Нижний. Ему вменили "неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии" (ч.8 ст.20.2) и отпустили только вечером, назначив суд на понедельник. Из ОВД "Даниловский" Навальный записал обращение к нижегородцам с призывом выходить на митинг.

Видео Koza Press:

Мероприятие Навального в Нижнем было согласовано, однако в последний момент власти его запретили. В пятницу сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Начальник федерального штаба Навального Леонид Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия и сам был задержан по той же "арестной" административной статье, что и Навальный. Сообщалось, что Волкова оставляют в полиции на ночь, однако его отвезли в аэропорт и там отпустили. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба - Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Силовики с 15:00 мск оцепили штаб Навального в Нижнем Новгороде, им дали приказ задерживать всех выходящих из помещения, написал в фейсбуке пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов.

В пятницу стало известно, что встречи с Навальным отказались согласовать в Челябинске, Краснодаре и Саратове. В Челябинске городская администрация сослалась на занятость всех площадок для митингов, такой же ответ местному штабу Навального дала мэрия Краснодара, а в Саратове чиновники мотивировали отказ неправильным оформлением уведомления о митинге.

Навальный провел уже шесть митингов-встреч в Омске, Мурманске, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. На 7 октября намечена аналогичная акция в Петербурге. В среду Навальный заявил, что его штаб в Петербурге уже давно пытается согласовать встречу, однако чиновники городской администрации незаконно отказывают в этом. Поэтому решено поступить следующим образом. Штаб подает уведомление о проведении 7 октября в 18 часов встречи на Марсовом поле. "Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади. А после нее - мирное шествие", - написал политик.