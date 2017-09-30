О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.264347.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.264347.html
Также: Акции протеста, Регионы, Партии, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость По местам боевого слова

Навальный провел митинг в Оренбурге
30.09.2017
Митинг Алексея Навального в Оренбурге. Фото: navalny.com
Митинг Алексея Навального в Оренбурге. Фото: navalny.com
Реклама

В Оренбурге с лидер Партии прогресса Алексей Навальный прошел митинг . Об этом сообщается на сайте политика.

Акция была согласована городскими властями на окраине города в сквере у памятника Дзержинскому. В митинге, по оценкам полиции, приняли около 1500 человек. По оценкам организаторов, людей было значительно больше.

"Власти пошли на беспрецедентные ухищрения и организовали кучу мероприятий, задачей которых было оттянуть людей с митинга - вплоть до мастер-класса по изготовлению оберегов(!). А люди все равно пришли, и покажите-ка мне, как "Единая Россия" собирает здесь больше, - написал Навальный. - Рушится уютный мир с политическим законом "у оппозиции нет поддержки в регионах". В Кремле страдают. Ну и пусть страдают".

В воскресенье Навальный собирается провести митинг в Архангельске.

В пятницу утром Навального задержали в Москве по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга, до 30 суток ареста), когда он выходил из дома, чтобы ехать на митинг в Нижний Новгород. Акция была согласована, однако в последний момент городские власти ее запретили. В пятницу сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Начальник федерального штаба Навального Леонид Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия и сам был задержан по той же части 8 статьи 20.2. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба - Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд.

В 18 часов в пятницу в Нижнем Новгороде на площади Маркина, где планировался митинг Навального, собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль "Позитивный Нижний", о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги "Путин - вор!", "Россия без Путина", "Россия будет свободной!".

Были задержаны активист и правозащитник Станислав Дмитриевский, который пытался возглавить колонну, Илья Мясковский, Дмитрий Калинычев, Владимир Кравцов, Никита Павлов, Эдуард Чупрунов и несовершеннолетний Дмитрий Любомиров. Последнего до приезда родителей отправили в детский спецприемник. Остальных задержанных отпустили около 23 часов после составления протоколов. Всем им вменяется статья 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга или шествия), причем Кравцову и Чупрунову - часть 8. На Дмитриевского и Калинычева также были составлены протоколы по статье 19.3 (неповиновение полиции, до 30 суток).

Навальный провел уже шесть митингов в Омске, Мурманске, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. В пятницу стало известно, что встречи с Навальным отказались согласовать в Челябинске, Краснодаре и Саратове. В четверг Навальный сообщил, что власти Петербурга не ответили в установленный срок заявителям митинга, намеченного на 7 октября. Политик отметил, что это означает фактическое согласование акции. Однако власти Петербурга настаивают, что митинг запрещен.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.09.2017
новость Новости по теме
30.09.2017 Протест в Нижнем: задержаны семь человек →
29.09.2017 Навального задержали в Москве перед поездкой в Нижний Новгород →
28.09.2017 Власти Петербурга не ответили заявителям акции Навального на Марсовом поле →
27.09.2017 Навальный анонсировал встречу в Петербурге в день рождения Путина →
26.03.2017 В Москве задержаны более тысячи участников антикоррупционной акции →
23.03.2017 В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального →
19.03.2017 Навальный: Антимедведевская акция по закону считается согласованной →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
Реклама
Выбор читателей
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
новость ЦРУ нужны знающие русский
Объявление о вакансиях ЦРУ. Фото: twitter.com/CIA
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
новость Солдат-убийца застрелен
Гасан Абдулахадов. Фото: belogorck.ru
новость Умерову дали реальный срок
Ильми Умеров с дочерью и внучкой после оглашения приговора. Фото Антона Наумлюка
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
новость Предатель пострадал за "Матильду"
Александр Шкитов. Фото: myrotvorets.center
в блоге Война ради престижа
383
новость Навальный об имуществе Соловьева
Заставка фильма ФБК о Владимире Соловьеве
новость Шредер в "Роснефти"
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
в блоге Озарение любовью к Сталину
383
в блоге Свершения русского гения
383
новость Грядут новые блокировки
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Чийгоза признали политзеком
Ахтем Чийгоз. Фото: krymr.com
новость Екатеринбург: рекорд по эвакуациям
Эвакуация вокзала в Екатеринбурге. Фото: Е1.ru
новость СЕ критикует законы о митингах
Нилс Муйжниекс. Фото: humanrightseurope.org
новость Срок для пособников "Новороссия ТВ"
Евгений Тимонина и Дмитрий Василец. Фото: lb.ua
новость Дипломаты США покидают Кубу
Посольство США на Кубе. Фото: cu.usembassy.gov
новость Охранник Яроша в брянском СИЗО
Александр Шумков и Дмитрий Ярош. Источник: ФБ-группа "Самооборона - Херсон"
новость ФСБ: Задержан "украинский шпион"
Задержание Дмитрия Долгополова. Съемка ФСБ