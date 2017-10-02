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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Полиция, Общество, Политика, Россия | Персоны: Станислав Дмитриевский, Илья Мясковский, Алексей Навальный, Леонид Волков

новость Участники антипутинской акции в Нижнем арестованы на 12 и 14 суток

02.10.2017
Станислав Дмитриевский на акции 29 сентября. Фото: Олег Хабибрахманов
Станислав Дмитриевский на акции 29 сентября. Фото: Олег Хабибрахманов
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Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода арестовал участников антипутинской акции Дмитрия Калинычева и Станислава Дмитриевского на 12 и 14 суток соответственно, сообщает Нижегородский политический красный крест. Еще один участник митинга 29 сентября Илья Мясковский оштрафован на 18 тысяч рублей.

Калинычев и Дмитриевский признаны виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции), Мясковского осудили по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

В минувшую пятницу в Нижнем Новгороде на площади Маркина, где планировался митинг Алексея Навального, собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль "Позитивный Нижний", о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги "Путин - вор!", "Россия без Путина", "Россия будет свободной!".

Дмитриевский пытался возглавить колонну. Помимо него, Мясковского и Калинычева, были задержаны Владимир Кравцов, Никита Павлов, Эдуард Чупрунов и несовершеннолетний Дмитрий Любомиров. Последнего до приезда родителей отправили в детский спецприемник. Остальных задержанных отпустили около 23 часов после составления протоколов. Всем им вменили статью 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга или шествия), причем Кравцову и Чупрунову - часть 8. На Дмитриевского и Калинычева также были составлены протоколы по статье 19.3 (максимальная санкция - 30 суток).

Акция Навального была согласована, однако в последний момент городские власти ее запретили. С утра Навального задержали в Москве по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга), когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород. Сцена и аппаратура на месте митинга были демонтированы под контролем силовиков. Начальник федерального штаба Навального Леонид Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия и сам был задержан по той же части 8 статьи 20.2. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба - Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд. В рассмотрение административного дела Волкова перенесли в Суворовский райсуд Москвы.

Станислав Дмитриевский, правозащитник, политактивист
После того как в Москве был арестован Навальный, а в Нижнем - Волков и собранная ночью сцена, стало ясно, что намеченную ранее встречу нужно срочно переформатировать в акцию протеста. Отказ от такого сценария означал бы признание нами собственного бессилия и морального поражения перед лицом ликующей путинской гопоты. Задачей властей было исключить в намеченные часы любую заметную протестную активность в центре города, показать, что мы морально раздавлены и они полностью контролируют ситуацию. Нашей задачей было показать городу и миру, что мы живы, не деморализованы, что нас много и мы не боимся сукиных детей. В какой степени сторонам удалось достичь намеченных целей, кто выиграл в этой битве?

Я полагаю, что прошедшее справедливо оценить в качестве ничьи. Результат противника: встреча с Навальным сорвана, число протестующих оказалось значительно меньшим, чем, скажем, 26 марта. Наш результат: акцию, и все-таки относительно многочисленную, провести удалось, несмотря на беспрецедентное противодействие - холкинский (Мария Холкина - замглавы администрации Нижнего Новгорода. - Ред.) балаган с дешевыми паяцами и дрессированными ментами (фестиваль "Позитивный Нижний", который власти проводили на месте запланированного митинга Навального. - Ред.) мы все-таки слегка подпортили.

https://www.facebook.com/stanislav.dmitrievskiy/posts/1468260283290872

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02.10.2017
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