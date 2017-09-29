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В Москве полицейские задержали лидера Партии прогресса Алексея Навального, когда он выходил из дома, чтобы ехать на встречу со сторонниками в Нижнем Новгороде. Об этом политик сообщил в твиттере.

"Меня задержали в подъезде. Везут куда-то "для объяснений", - написал Навальный. - Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? - "Сейчас разберемся".

"Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление - ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит, - отмечает лидер Партии прогресса. - Они долго говорили, что у оппозиции нет поддержки в регионах, и сейчас им больно смотреть на наши митинги".

"Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, - заявили в пресс-службе столичного главка полиции. - Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

Между тем утром в Нижнем Новгороде в присутствии сотрудников полиции и Росгвардии некие люди начали демонтировать сцену и звукоусилительную аппаратуру, установленную на месте согласованного митинга-встречи с Навальным. Двое активистов местного предвыборного штаба были задержаны.

"В Нижнем Новгороде полиция напала на оборудованную нами площадку для проведения согласованного митинга-встречи. Натурально бандитизм, - написал руководитель предвыборного штаба Леонид Волков. - Пришли в отдел полиции номер 5, писать заявление о преступлении по статье 149 УК (воспрепятствование проведению собрания. - Ред.), ну и ребят поддержать. Там заперлись и не открывают".

Навальный провел уже шесть митингов-встреч в Омске, Мурманске, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. На 7 октября намечена аналогичная акция в Петербурге. В среду Навальный заявил, что его штаб в Петербурге уже давно пытается согласовать встречу, однако чиновники городской администрации незаконно отказывают в этом. Поэтому решено поступить следующим образом. Штаб подает уведомление о проведении 7 октября в 18 часов встречи на Марсовом поле. "Если администрация снова незаконно отказывает нам, то я просто приезжаю и провожу свою встречу на Дворцовой площади. А после нее - мирное шествие", - написал политик.

В четверг Навальный сообщил, что власти Петербурга не ответили в установленный срок заявителям акции лидера Партии, что означает фактическое согласование акции. "Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается, митинг-встреча 7 октября в 18:00 на Марсовом поле согласован, - написал Навальный. - Сегодня был последний день их ответа. Они закрылись в 18:00. Ничего не ответили, значит все окей".

При этом в комитете по законности администрации Петербурга "Фонтанке" сообщили, что во встрече на Марсовом поле сторонникам Навального отказали. "Активисты предпринимали попытки не получить этот ответ, но это не означает, что его нет", - заявили в пресс-службе комитета.

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