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новость Силовики: В Дагестане убиты двое напавших на полицейских

05.10.2017
Станция в ауле Качалай. Фото: komandirovka.ru
Станция в ауле Качалай. Фото: komandirovka.ru
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В Бабаюртовском районе Дагестане близ аула Качалай застрелены двое граждан, напавших на полицейских. Об этом поздно вечером в среду сообщило РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах региона.

Как утверждается, машину граждан остановили для проверки документов в рамках действующего в районе режима контртеррористической операции. Из салона по полицейским открыли стрельбу, и стрелявших убили ответным огнем.

Утром в четверг "Интерфакс-Юг" передал, что один из силовиков получил ранение.

Источник агентства не исключил, что погибшие были причастны к убийству Рустама Качмасова - участкового полицейского из села Большая Задоевка Кизлярского района.

Между тем ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве разыскивается лишь один человек - 28-летний житель Большой Задоевки Шамиль Юсупов (по другим данным, Юнусов).

Качмасова зарезали в ночь на 30 сентября в помещении его опорного пункта. Были украдены табельный пистолет убитого с двумя снаряженными магазинами и служебная машина. Машину позже нашли сожженной в поле в Бабаюртовском районе в 500 метрах от трассы Астрахань - Махачкала.

В Кизлярском и Бабаюртовском районах был объявлен режим КТО. Вечером 1 октября на том же блокпосту под Качалаем были убиты двое подозреваемых - 29-летние жители Большой Задоевки Джумагельди Аджиниязов и Камал Ибрагимов. СКР заявлялся, что, когда машину Аджиниязова и Ибрагимова остановили для проверки документов, те обстреляли силовиков из автомата и были убиты ответным огнем. При этом один полицейский получил легкое ранение. Между тем Национальный антитеррористический комитет не упоминал автомат в числе оружия, найденного при погибших.

Для поиска третьего подозреваемого - Юсупова или Юнусова - в воздух, как утверждалось, были подняты беспилотники.

Вечером 2 октября "Кавказ.Реалии" написали, что дома всех трех подозреваемых в Большой Задоевке взорваны. Сообщалось, что силовики устроили в домах обыск и заявили, что везде нашли самодельные бомбы, которые нельзя было обезвредить иначе, чем уничтожить на месте. Однако местные жители восприняли такое объяснение с недоверием. "Кто будет хранить СВУ в доме, где живут его родители и дети? - заметил один из сельчан. - Это - показательная операция силовиков".

В этой же публикации говорилось, что Аджиниязова, Ибрагимова и Юсупова-Юнусова подозревают не только в убийстве Качмасова, но также в нападении на участкового в ауле Ибрагимтар Бабаюртовского района. Между тем лояльные режиму СМИ инцидент в Ибрагимтаре не упоминали; региональный главк СКР также не сообщал о возбуждении дела по этому эпизоду.

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05.10.2017
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