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новость Дагестанец Сулейманов получил шесть лет по делу о подрыве полицейской автоколонны

18.05.2017
На месте теракта в Дагестане. Кадр видеозаписи
На месте теракта в Дагестане. Кадр видеозаписи
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Суд в Дагестане приговорил местного жителя Абдулгадыра Сулейманова к шести годам общего режима по обвинению в пособничестве подрыву полицейской автоколонны весной прошлого года. Об этом сообщает региональный главк СКР, не уточняя, в каком именно суде рассматривалось дело.

Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и части 3 статьи 222 УК (незаконная перевозка оружия в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, в феврале 2014 года Сулейманов вступил в некую вооруженную группировку, действовавшую в Махачкале. Непосредственного участия в боях он, как следует из публикации, не принимал - ему вменяются перевозка джихадистов, оружия и продуктов, а также выполнение других поручений.

Признал ли вину сам осужденный, не уточняется.

Подрыв колонны из двух полицейских машин - "Урала" и УАЗа - был совершен вечером 29 марта 2016 года на 869-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Карабудахкентском районе Дагестана, у южной окраины Махачкалы. Как утверждается, джихадисты использовали самодельные бомбы.

В машинах следовали полицейские, командированные из Красноярска. Они возвращались с дежурства в Махачкале в соседний Каспийск. Один силовик в результате подрыва погиб, еще двое получили ранения.

31 марта 2016-го заявлялось о задержании одного из подозреваемых по делу - Наримана Баширова. Однако в апреле нынешнего года в сообщении об отправке дела Баширова в суд этот эпизод не упоминался.

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18.05.2017
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