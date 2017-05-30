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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Дербентского района Дагестана Наримана Баширова к 19 годам строгого режима по обвинениям в терроризме и нападениям на полицейских. Об этом в понедельник сообщил дагестанский главк СКР. Как уточнила региональная прокуратура, в качестве дополнительных наказаний осужденному назначены штраф 200 тысяч рублей и полуторагодовое ограничение свободы по выходе из колонии.

23-летний Баширов был объявлен виновным по 16 статьям УК. Ему инкримировали часть 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), часть 2 статьи 209 (участие в банде), часть 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), статья 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), часть 2 статьи 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), пункт "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку), часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статья 126 (похищение человека), часть 3 статьи 127 (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой либо повлекшее смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), статья 158 (кража), часть 4 статьи 166 (угон машины с применением опасного насилия или угрозой применения такового), часть 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества общеопасным способом), статья 162 (разбой), статья 222 (незаконный оборот оружия), статья 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и статья 223 кодекса (незаконное изготовление оружия).

По обвинениям в убийстве и посягательстве на жизнь правоохранителей УК предусматривает наказание вплоть до смертной казни; по обвинению в теракте - вплоть до пожизненного срока.

Как сообщается, Баширов заключил сделку с прокуратурой и активно сотрудничал со следствием. Благодаря его показаниям, заявляет СКР, были установлены командиры и члены некоей подпольной группы; летом 2016 года их убили при задержании. Также в публикации говорится, что обвиняемый дал показания на граждан, помогавших подполью. Против этих людей открыли дела и по некоторым уже вынесены обвинительные приговоры, передает следственное ведомство.

Информация об уголовных делах против фигурантов с фамилией Баширов на сайте СКОВСа отсутствует. Между тем в списке дел, слушавшихся в суде 29 мая, есть два, информация о которых скрыта. Одно из них, которое рассматривал судья Николай Носов, с большой вероятностью является делом Баширова: оно поступило в СКОВС 10 апреля, а об отправке дела Баширова в суд прокуратура Дагестана объявила 12-го числа прошлого месяца.

В рамках этого процесса прошло всего три заседания.

Согласно фабуле дела, Баширов в 2011 году примкнул к вооруженной подпольной группировке, действующей в южных районах Дагестана. Ему вменяют соучастие в подготовке взрыва смертника у паспортного стола отдела полиции в ауле Хучни, центре Табасаранского района, в сентябре 2013 года. Также Баширова называют причастным ко взрыву на посту ГИБДД в ауле Джемикент Дербентского района в феврале 2016-го.

В числе других эпизодов, которые инкриминированы обвиняемому, - обстрел отделения полиции в Дербентском районе, убийство таксиста в 2016 году в этом же районе, убийство лесника Зейнедина Батманова в Сулейман-Стальском районе, похищение учителя в Табасаранском районе.

Как заявляли силовики, Баширов был задержан 30 марта 2016 года в городе Дагестанские Огни. Первоначально сообщалось, что он подозревается в совершенном днем раньше подрыве полицейской автоколонны у южной окраины Махачкалы. Однако в окончательное обвинение Баширову этот эпизод включен не был.

18 мая нынешнего года по обвинению в пособничестве этой атаке был осужден житель Дагестана Абдулгадыр Сулейманов. Он получил шесть лет общего режима.

Сообщалось, что брат Баширова, Мехтибек Баширов, примкнул к подполью еще в 2008 году, а в 2011-м был убит в Дагестанских Огнях.