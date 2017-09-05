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новость В Хасавюртовском районе Дагестана в перестрелке погибли два человека

05.09.2017
В Хасавюртовском районе Дагестана. Фото: Шихабудин Микаилов/odnoselchane.ru
В Хасавюртовском районе Дагестана. Фото: Шихабудин Микаилов/odnoselchane.ru
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В Хасавюртовском районе Дагестана в перестрелке погибли два человека. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Один из убитых - некто Моцаев, которого НАК охарактеризовал как "одиозного бандглаваря". Как утверждается, в ходе КТО, проводящейся на части территории района, силовики обнаружили "скрытно перемещающегося" Моцаева и потребовали от него сдаться. Однако тот открыл огонь и ранил полицейского, после чего был застрелен.

Вторым убитым в сообщении названо "оказавшееся рядом гражданское лицо". Погиб этот человек, как утверждают силовики, от стрельбы Моцаева.

Убитого участника подполья НАК называет руководителем "преступных акций" на севере Дагестана. В сообщении заявляется, что он причастен к терактам, нападениям на силовиков, а также вымогательству крупных денежных сумм у бизнесменов.

Сообщается также, что Моцаев находился в розыске. Однако в базе разыскиваемых лиц на сайте регионального МВД его карточка отсутствует.

В Дагестане, и в частности в районе Хасавюрта, не прекращаются облавы на действительных или мнимых участников вооруженного подполья. Так, 28 августа ФСБ блокировала дом в поселке Балюрт на окраине Хасавюрта. Сообщалось, что дом принадлежал Али Батраеву, родной брат которого ранее был убит ФСБ. В подвале постройки укрывался 42-летний участник чеченского сопротивления Дахман Шабанов. Силовики устроили в доме обыск; Шабанов открыл по визитерам огонь из автомата, убив спецназовцев Дениса Ракицкого и Александра Байбутлова - бывших сотрудников СБУ из Севастополя, которые после аннексии Крыма изменили присяге и перешли на сторону оккупантов. После этого визитеры забросали подвал гранатами. Затем, как утверждалось, они расстреляли безоружного Батраева.

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05.09.2017
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