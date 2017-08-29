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По делу об атаке на полицейских в Каспийске задержан 21-летний житель этого города. Такую информацию сообщает дагестанский главк СКР, не уточняя имени подозреваемого.

Молодому человеку вменяется статья 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающая от 12 лет колонии до смертной казни (в связи с мораторием на эту меру наказания - до пожизненного срока). Как позволяет заключить публикация СКР, ведомство будет добиваться ареста задержанного.

Атака на полицейских была совершена около 9 утра в понедельник на автозаправке, расположенной на Махачкалинской улице. Как утверждалось, мужчины с ножами напали на силовиков, когда те заправляли служебную машину. Один полицейский - 27-летний старший сержант С. Мирзаев - погиб на месте, другой был доставлен в больницу.

Обоих нападавших застрелили.

При этом число как полицейских, так и участников атаки разные СМИ называли различное. Одни ресурсы сообщали, что и тех и других было по двое, иные писали о трех нападавших и/или трех силовиках.

Вечером в понедельник "Коммерсант" подтвердил, что полицейских было трое - один из них и убил нападавших. Второй выживший силовик также открыл огонь, однако ранил сам себя в живот и бедро. Как позволяет заключить публикация, именно эти ранения и послужили причиной его госпитализации. Состояние полицейского стабильно тяжелое, говорилось в заметке.

Убитыми нападавшими оказались 19-летние местные жители Ислам Абусалимов и Ислам Полатов. Они работали в одном ремесленном цеху; один из молодых людей - кто именно, "Коммерсант" не уточнял - до недавнего времени состоял в полиции на профучете как сторонник радикального ислама (в июле МВД по Дагестану объявила, что прекращает практику профучета; в то же время правозащитники не исключали, что это формальная мера, а в действительности профучет продолжит вестись, но уже неофициально).

Сообщалось также, что на месте атаки нашли флаг "Исламского государства". Позже ИГ действительно взяло на себя ответственность за нападение. Однако оно распространяет такие сообщения после любой подобной акции, и они отнюдь не всегда находят подтверждение.