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новость В Дагестане застрелены двое подозреваемых в убийстве полицейского

02.10.2017
Машина, обстрелянная под Качалаем. Фото: nac.gov.ru
Машина, обстрелянная под Качалаем. Фото: nac.gov.ru
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В Дагестане близ аула Качалай Бабаюртовского района застрелены двое граждан, подозреваемых в убийстве участкового полицейского Рустама Качмасова. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Инцидент произошел в воскресенье около 22:45. Как заявляет региональный главк СКР, в ходе контртеррористической операции, объявленной в Кизлярском и Бабаюртовском районах как раз в связи с убийством Качмасова, силовики остановили машину подозреваемых для проверки документов и были обстреляны из автомата. Двух человек, находившихся в машине, убили ответным огнем.

Между тем НАК сообщает, что в машине были обнаружены табельный пистолет убитого Качмасова, а также охотничье ружье и нож. Об автомате в публикации не упоминается.

Один полицейский, как утверждается, легко ранен, а среди мирных жителей пострадавших нет.

По факту перестрелки, так же как и ранее по факту убийства участкового, СКР возбудил дело.

Как передает "Интерфакс-Юг", подозреваемыми, погибшими под Качалаем, оказались 29-летние Джумагельди Аджиниязов и Камал Ибрагимов, жители села Большая Задоевка Кизлярского района, в котором Качмасов и работал участковым.

Между тем есть информация о том, что в убийстве подозревается еще один человек. По данным "Интерфакс-Юга", это 28-летний Шамиль Юсупов; "Черновик" приводит другую фамилию - Юнусов. Для поиска подозреваемого в воздух подняты беспилотники.

Качмасова зарезали в ночь на 30 сентября в помещении его опорного пункта в Большой Задоевке. Были украдены табельный пистолет убитого с двумя снаряженными магазинами и служебная машина. Машину позже нашли сожженой в поле в Бабаюртовском районе в 500 метрах от трассы Астрахань - Махачкала.

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02.10.2017
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