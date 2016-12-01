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В ближайшие два года в России необходимо провести налоговую реформу. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.

"Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений. Несмотря на внутриполитический календарь, нам все равно необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, Налоговый кодекс, а с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период", - сказал президент. Путин при этом не уточнил содержание реформы.

В экономике наблюдается положительная динамика, заявил президент. "Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость, вот что очень важно, сохранили финансовые резервы, - сказал Путин. По его мнению, в следующем году можно достичь планового показателя инфляции в 4 процента.

"Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие", - подчеркнул при этом президент.

Путин также попросил СКР и прокуратуру "не устраивать шоу" из задержаний высокопоставленных чиновников. Президент отметил, что вопросы о виновности или невиновности решает суд, а большинство государственных служащих - "честные, порядочные люди, работающие на благо страны".

Президент также обещал "продолжить изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой".

Путин призвал россиян к солидарности, единству и "естественной консолидацию граждан ради успешного развития России".

Президент напомнил, что в 2017-й - год столетия революции в России "Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением, - сказал Путин. - Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки".

Россия не стремится к противостоянию, но не допустит ущемления своих национальных интересов, заявил президент. "Мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов, - сказал Путин - Заказные информационные кампании, изобретение и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком надоели, если понадобится, мы сами кого надо можем поучить"

Президент напомнил, что в последние годы Россия столкнулась с попытками внешнего давления. В связи с этим Путин, в частности, упомянул "мифы про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы, травлю спортсменов, включая паралимпийцев".