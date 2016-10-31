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Эксперты научного совета Совета безопасности обсудили подготовку к 100-летию революции 1917 года, отметив "необходимость противостоять попыткам намеренного искажения этого и других важнейших периодов в российской истории". Как пишет "Коммерсант", по мнению экспертов СБ, историческая память становится объектом "целенаправленных деструктивных действий со стороны иностранных государственных структур и международных организаций, реализующих геополитические интересы в русле проведения антироссийской политики". В связи с этим, отметили они, необходимы формы профилактической работы и оперативного реагирования на попытки фальсификации истории.

В качестве основных угроз, связанных с ними, участники совещания в Совбезе называли проведение иностранными государствами информационных кампаний, историческую неграмотность молодежи, исчезновение исторических научно-популярных книг как самостоятельного литературного жанра.

Эксперты СБ определили шесть основных наиболее значимых исторических событий и периодов, подверженных фальсификации и нуждающихся в защите. Это национальная политика Российской империи, национальная политика СССР, роль СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне, пакт Молотова-Риббентропа, СССР и политические кризисы в ГДР, Венгрии, Чехословакии и других бывших соцстранах.

Приближение в 2017 году 100-летнего юбилея русской революции 1917 года, по мнению участников совещания, также может стать поводом для попыток намеренного искажения этого исторического периода.

Участники заседания рекомендовали СБ проводить согласованную информационную политику, создавать, развивать и внедрять механизмы выявления в СМИ и интернете признаков информационных кампаний, направленных на искажение истории, привлекать к совместным мероприятиям государства-члены Организации договора о коллективной безопасности.

В июле министр культуры Владимир Мединский заявил, что борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна, так как это "борьба за человеческие души".

"В свое время я работал в комиссии по противодействию фальсификациям истории. И к какому выводу я сейчас прихожу: за всеми фальсификациями не угонишься. Они плодятся быстрее, чем мы эту ложь разоблачаем", - сказал Мединский.