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Владимир Путин уволил начальницу управления внутренней политики кремлевской администрации Татьяну Воронову и назначил на ее место заместителя своего полпреда в Центральном федеральном округе Андрея Ярина. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Как передает Интерфакс, Воронова стала руководителем аппарата Госдумы.

О перестановках на Старой площади на днях сообщал РБК. Издание определенное писало о переходе Вороновой в Госдуму и называло очень вероятным назначение Ярина на место чиновницы в АП.

Ярину 46 лет. В 2001-2002 годах он возглавлял представительство администрации Владимирской области в правительстве. В декабре 2002 - марте 2003-го - первый вице-премьер в подконтрольном Кремлю правительстве Чечни; премьером был нынешний полпред Путина в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, три месяца назад безуспешно выдвинутый Москвой на пост посла в Киеве. В официальной биографии Ярина на сайте полпредства работа в Чечне не упомянута.

Также в разное время в начале 2000-х чиновник был замначальника финансово-экономического управления сначала ФМС, а позже - Госнаркоконтроля.

В 2004-2005 годах - вице-губернатор Рязанской области. В 2005-2006-м - чиновник полпредства Путина в Южном федеральном округе. В 2006-2009-м - премьер-министр Кабардино-Балкарии. В 2009-2012-м работал в администрации президента. Затем был назначен заместителем полпреда.