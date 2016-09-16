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новость Администрация президента сменила систему мониторинга СМИ

16.09.2016
Компьютер. Фото: gov.ru
Компьютер. Фото: gov.ru
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Новым поставщиком системы мониторинга публикаций в СМИ и соцсетях для администрации президента и правительства стала компания "М 13", владелец прав на систему мониторинга "Катюша". Как пишут "Ведомости", это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Информацию о закупке 13 сентября разместило Минкомсвязи. Стоимость контракта до конца года составляет 79 миллионов рублей.

До этого администрация президента и правительство использовали для мониторинга систему компании "Медиалогия". Продукт, как утверждают источники издания, полностью устраивал клиентов, однако в 2015 году ФСБ не дала добро на продолжение контракта. Претензия была в том, что часть долей ООО "Медиалогия" принадлежала офшорам.

"М 13", по данным "СПАРК-Интерфакса", принадлежит компании "Лука", которой в равных долях владеют Владислав Клюшин и Ольга Паршкова. Разработка "Катюши" началась еще в 2011 году, но свидетельство о государственной регистрации программы было получено только в марте 2016 года.

Кроме СМИ, как рассказал гендиректор "М 13" Александр Бадиков, "Катюша" ведет мониторинг информации из социальных медиа, позволяя "в режиме реального времени отслеживать состояние информационного поля по широкому спектру тематик, с высокой точностью оценивать характер и масштабы распространения информации, оперативно реагировать на возникающие информационные угрозы".

Отличие "Катюши" от "Медиалогии" - наличие базы, в которой собрано более 20 000 источников СМИ, точная оценка характера и масштабов распространения информации и настраиваемый под пользователя интерфейс, уверяет Бадиков. Разработка, ро кго словам, ведется российскими специалистами, "особое внимание уделяется информационной безопасности и конфиденциальности данных клиентов".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.09.2016
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