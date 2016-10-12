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Также: Президент, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков

новость "Коммерсант": Песков станет помощником президента по международным вопросам

12.10.2016
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
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Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков покинет администрацию президента. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, близкие к администрации президента, это произойдет до марта 2017 года - тогда Ушакову исполнится 70 лет.

По словам собеседников издания, после отставки Ушаков может занять пост посла в одной из европейских стран. В числе его потенциальных преемников источники называют нескольких человек, среди которых посол России в Китае Андрей Денисов, некоторые высокопоставленные сотрудники МИДа, а также заместитель главы администрации президента и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Юрий Ушаков занимает должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам с мая 2012 года. До этого он четыре года работал заместителем руководителя аппарата в правительстве Путина, где курировал международную повестку главы кабинета. С 1998 по 2008 год Ушаков был послом России в США

Высокопоставленные источники издания во властных структурах утверждают, что претензий к работе Ушакова ни в Кремле, ни в правительстве, ни в спецслужбах не возникало.

Турецкая газета Hurriyet называла Ушакова одним из чиновников, занимавшихся переговорами для разрешения конфликта Москвы и Анкары после того, как ВВС Турции сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24М. По информации издания, именно Юрий Ушаков был человеком, который сначала был задействован в переговорах, а потом передал письмо с извинениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину.

Дмитрий Песков занимает должность пресс-секретаря президента с мая 2012 года. До этого он на протяжении четырех лет был пресс-секретарем председателя правительства.

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12.10.2016

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