О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Politics/Russia/President/m.254673.html
Также: Президент, Госдума, Россия, Парламент, Политика

новость Оператор принтера

РБК: Новым куратором Госдумы в АП станет функционер Смирнов
19.09.2016
Сергей Смирнов. Фото: fadm.gov.ru
Сергей Смирнов. Фото: fadm.gov.ru
Реклама

Новым замначальника управления внутренней политики в администрации президента, ответственным за взаимодействие с Госдумой, станет глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов. Об этом сообщает РБК.

Смирнову 38 лет. Он окончил Московский пограничный институт ФСБ по специальности "юриспруденция". В молодости занимался каратэ; в 1996-м стал победителем Кубка Европы. Позже возглавил ассоциацию боевых искусств "Има-Лианозово".

С начала 2000-х Смирнов трижды избирался муниципальным депутатом района Лианозово на северной окраине Москвы. Затем начал карьеру чиновника. Возглавлял центр социальной активности "Молодые москвичи" в департаменте семейной и молодежной политики мэрии Москвы; в этой должности подчинялся вице-мэру Людмиле Швецовой. В дальнейшем занимался молодежной политикой в Новомосковском и Западном округах столицы.

В 2014 году Смирнов стал замруководителя Росмолодежи, деятельность которой курирует другой замначальника управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко. В Росмолодежи функционер отвечал за региональную политику. Он был первым директором прокремлевского молодежного форума "Таврида", который с 2014-го ежегодно проводится в аннексированном Крыму.

Последние два года Смирнов работает в Общественной палате. Как утверждается, там он занимался законопроектной деятельностью. В частности, чиновник ввел практику нулевых чтений законопроектов - "общественного обсуждения" и экспертизы членами палаты наиболее значимых законодательных инициатив. При участии Смирнова обсуждались в том числе законы о социально ориентированных НКО, территориях опережающего развития, защите леса, поправки в Налоговый кодекс. Кроме того, чиновник отвечал за формирование общественных советов при министерствах и ведомствах, а также за укомплектование ОНК.

С 2008 года кремлевским куратором Госдумы был Радий Хабиров. На прошлой неделе, однако, РБК сообщил, что уже с 19 сентября, на другой день после выборов в нижнюю палату, Хабиров покинет свой пост.

У главы государства есть полномочный представитель в Госдуме; сейчас эту должность занимает Гарри Минх. Задача полпреда - официально докладывать о президентских законопроектах. Куратор нижней палаты в АП занимается, по выражению РБК, "более неформальной" работой с депутатами.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
19.09.2016
новость Новости по теме
19.09.2016 Песков отказался считать низкой явку на выборах в Думу →
19.09.2016 "Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме →
18.09.2016 Выборы в Госдуму: массовые нарушения по всей стране →
Фото и Видео
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
24325
Play own
"Путин - это счастье"
24324
Play own
Россияне о Сирии
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
в блоге Спасибо от Путина и Сталина
383
новость "Войну" повязали в Праге
Воротников, Сокол и Каспер Ненаглядный. Фото: free-voina.org
новость Стычки у посольства в Киеве: ВИДЕО
Протест у российского посольства в Киеве, 18.09.2016. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
новость Носику запросили два года колонии
Антон Носик. Фото Ники Максимюк
новость Касьянов: Я не пойду в президенты
Михаил Касьянов скрывается от нодовцев. Нижний Новгород, 12.02.2016. Кадр НТВ
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость В России появится МГБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Регионы испугались перемен
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
новость Крымские татары бойкотируют выборы
На избирательном участке в Севастополе. Фото: krymr.com
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Эффект дачи Медведева
383
новость Резервный фонд иссякает
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость Памфилова грозит карусельщикам
Опознавательный знак в паспорте карусельщика, Барнаул. Фото: kartanarusheniy.org
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Похищение сторонника ПАРНАС
Владимир Ратников в пикете у Госдумы. Фото: komitetns.org
новость Взрыв на Манхэттене
После взрыва на Манхэттене. Фото: "Голос Америки"
новость Охранник Путина стал губернатором
Алексей Дюмин. Фото пресс-службы Кремля