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Новым замначальника управления внутренней политики в администрации президента, ответственным за взаимодействие с Госдумой, станет глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов. Об этом сообщает РБК.

Смирнову 38 лет. Он окончил Московский пограничный институт ФСБ по специальности "юриспруденция". В молодости занимался каратэ; в 1996-м стал победителем Кубка Европы. Позже возглавил ассоциацию боевых искусств "Има-Лианозово".

С начала 2000-х Смирнов трижды избирался муниципальным депутатом района Лианозово на северной окраине Москвы. Затем начал карьеру чиновника. Возглавлял центр социальной активности "Молодые москвичи" в департаменте семейной и молодежной политики мэрии Москвы; в этой должности подчинялся вице-мэру Людмиле Швецовой. В дальнейшем занимался молодежной политикой в Новомосковском и Западном округах столицы.

В 2014 году Смирнов стал замруководителя Росмолодежи, деятельность которой курирует другой замначальника управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко. В Росмолодежи функционер отвечал за региональную политику. Он был первым директором прокремлевского молодежного форума "Таврида", который с 2014-го ежегодно проводится в аннексированном Крыму.

Последние два года Смирнов работает в Общественной палате. Как утверждается, там он занимался законопроектной деятельностью. В частности, чиновник ввел практику нулевых чтений законопроектов - "общественного обсуждения" и экспертизы членами палаты наиболее значимых законодательных инициатив. При участии Смирнова обсуждались в том числе законы о социально ориентированных НКО, территориях опережающего развития, защите леса, поправки в Налоговый кодекс. Кроме того, чиновник отвечал за формирование общественных советов при министерствах и ведомствах, а также за укомплектование ОНК.

С 2008 года кремлевским куратором Госдумы был Радий Хабиров. На прошлой неделе, однако, РБК сообщил, что уже с 19 сентября, на другой день после выборов в нижнюю палату, Хабиров покинет свой пост.

У главы государства есть полномочный представитель в Госдуме; сейчас эту должность занимает Гарри Минх. Задача полпреда - официально докладывать о президентских законопроектах. Куратор нижней палаты в АП занимается, по выражению РБК, "более неформальной" работой с депутатами.