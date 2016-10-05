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Также: Президент, Госдума, Россия, Парламент, Политика | Персоны: Сергей Кириенко, Владимир Путин, Вячеслав Володин

новость Первым замглавы администрации президента назначен Сергей Кириенко

05.10.2016
Сергей Кириенко. Фото: rosatom.ru
Сергей Кириенко. Фото: rosatom.ru
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Владимир Путин назначил главу "Росатома" Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента. Указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Другим указом Путин освободил от должности занимавшего этот пост Вячеслава Володина.

О том, что куратором внутренней политики с большой вероятностью станет гендиректор "Росатома" в конце сентября сообщало агентство РБК. Ранее в качестве возможных преемников Володина собеседники газеты называли начальника управления общественных проектов АП Павла Зеньковича, губернатора Московской области Андрея Воробьева, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и секретаря Общественной палаты, сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова.

Кириенко 54 года. В 1984 году он вступил в КПСС; в последние годы советской власти был секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ. После распада СССР работал в бизнесе, в том числе нефтяном. В мае - ноябре 1997-го первый замминистра, затем министр топлива и энергетики России.

24 апреля 1998 года, после отставки Виктора Черномырдина, был назначен премьер-министром. Президент Борис Ельцин, представляя Кириенко, подчеркивал его молодой возраст и неопытность. После этого премьера прозвали в народе Киндерсюрприз. Меньше чем через четыре месяца случился августовский дефолт, и 23 августа Ельцин отправил Кириенко в отставку.

В 1999 году бывший премьер стал одним из лидеров Союза правых сил, активно участвовавшего в продвижении Путина на пост главы государства.

В 2000-2005 годах Кириенко был полпредом Путина в Приволжском федеральном округе. Затем возглавил "Росатом". Эта госкорпорация считается близкой к сфере интересов олигархов братьев Ковальчуков, друзей Путина.

23 сентября Путин предложил кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. "Встает вопрос об избрании нового председателя Государственной думы. Это, безусловно, дело исключительно депутатского корпуса", - сказал Путин. "Мы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. - Ред.) будем просить, во всяком случае "Единую Россию", поддержать кандидатуру Вячеслава Викторовича Володина", - добавил президент. 24 сентября депутаты "Единой России" утвердили кандидатуру Володина.

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