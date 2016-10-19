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Администрацию президента ожидает реорганизация - часть ее управлений предполагается слить с другими. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в Кремле и близкие к Старой площади.

В частности, управление внутренней политики предполагается слить с управлением общественных проектов, а управление межрегиональных и культурных связей с зарубежьем - с управлением по связям с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Путем слияния предполагается упразднить и еще как минимум три управления политического блока.

По данным одного из источников издания, реорганизация "будет происходить постепенно, тихой сапой, без сопутствующей шумихи".

Над слиянием управлений внутренней политики и общественных проектов работает, как утверждается, начальник управления госслужбы и кадров Антон Федоров. Издание отмечает, что в 2012-2013 годах Федоров был начальником управления в "Росатоме" - соответственно, он знаком с первым замглавы АП, бывшим гендиректором "Росатома" Сергеем Кириенко.

По данным еще одного собеседника издания, реформа политического блока - часть общей реорганизации работы кремлевской администрации, которую начал Антон Вайно - новый руководитель АП, назначенный на свой пост несколько месяцев назад. Как указывает газета, сейчас проходит и оптимизация аппарата Госдумы.

Более или менее масштабная реформа АП, напоминает "Коммерсант", проходит почти после каждых думских или президентских выборов, особенно если эти выборы сопровождаются сменой главы кремлевской администрации. Обычно задача реформы - оптимизация структуры, сокращение должностей и ликвидация дублирования. Однако, замечает издание, через некоторое время после оптимизации штат АП обычно снова разрастается, а взамен упраздненных управлений создаются новые.