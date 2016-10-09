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Также: Госдума, Правительство, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Вячеслав Володин

новость Экс-глава Росмолодежи Поспелов стал и.о. начальника аппарата Госдумы

09.10.2016
Сергей Поспелов. Фото: fadm.gov.ru
Сергей Поспелов. Фото: fadm.gov.ru
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Бывший глава Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов назначен первым заместителем руководителя - и.о. руководителя аппарата Госдумы. Об этом сообщает Интерфакс. Новую должность чиновник занимает с пятницы; ранее в тот же день он был уволен из Росмолодежи.

Главой аппарата Госдумы прежнего созыва была Джахан Поллыева, в прошлом руководившая работой спичрайтеров, писавших речи для президентов Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Поспелов, по информации РБК, близок к новому спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Как утверждалось, у него очень хорошие отношения с партийными лидерами. "Он встречал и сопровождал лидеров всех партий, когда они приезжали на форум "Территория смыслов", который проводила Росмолодежь", - заявлял собеседник издания, близкий к администрации президента.

Деятельность Росмолодежи курирует управление АП по внутренней политике. Между тем за работу этого управления в бытность первым замглавы АП отвечал Володин.

Поспелову 36 лет. С 2003 года он участвовал в работе прокремлевских молодежек. С июня 2012-го лидер столичного отделения "Молодой гвардии "Единой России"; с ноября 2013-го - сопредседатель координационного совета МГЕР.

Росмолодежь возглавлял с марта 2014 года.

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09.10.2016

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