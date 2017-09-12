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Также: Политзеки, Украина, Тюрьма, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов

новость Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск

12.09.2017
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
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Украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о терроризме в Крыму, этапировали в Челябинскую область. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области во вторник.

"В иркутском СИЗО-1 получена информация, что Сенцова сегодня вывезли из Иркутска в Челябинск", - сказал член ОНК. О причинах перевода Сенцова пока неизвестно.

10 сентября этапировании Сенцова в Иркутск из якутской ИК-1, где содержался политзек, стало известно накануне. Сенцову не объяснили причину его отправки из колонии. В Иркутске Сенцова поместили в одиночную камеру в подвале красного корпуса СИЗО-1, где, по словам заключенных, находятся пресс-хаты. Однако уже в понедельник Сенцова вновь отправили на этап.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела - левый активист Александр Кольченко - получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

Как сообщала двоюродная сестра Сенцова Наталья Кочнева (Каплан), в якутской ИК-1 политзека неоднократно помещали в ШИЗО. Между тем адвокат Дмитрий Динзе, в декабре 2016-го посетивший своего клиента в колонии, сообщал, что у него "все нормально". Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.

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12.09.2017
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