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Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, на финальном заседании по "делу Армии воли народа" приговорил публициста Юрия Мухина к четырем годам условно, отставного подполковника ВВС Кирилла Барабаша и компьютерщика Валерия Парфенова - к четырем годам общего режима, а ученого-экономиста и журналиста РБК Александра Соколова - к трем с половиной годам общего режима. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Все фигуранты - активисты инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть!" - были объявлены виновным по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

В числе таких материалов была названа листовка АВН "ТЫ избрал - ТЕБЕ судить!", запрещенная еще в 2008 году.

В своем решении Криворучко указал, что подсудимые действовали по мотивам ненависти к социальной группе "государственные служащие".

"Показания свидетелей не опровергают доказательств вины", - отметил судья, вызвав смех в зале.

На оглашение приговора явилось большое количество публики и прессы. Поскольку зал суда не вмещал всех прибывших, была организована видеотрансляция заседания в один из соседних залов. При этом фото- и видеосъемку заседания Криворучко запретил.

В прениях сторон прокурор Елена Фролова запрашивала для Мухина четыре с половиной года общего режима, а для остальных обвиняемых - четыре года общего режима.

Никто из подсудимых вину не признал.

Мухин, Парфенов и Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. Три недели спустя, 19 августа, Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря 2015 года в СИЗО отправили Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза: в первый раз прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин. Своей задачей группа называли проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.