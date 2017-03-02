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Также: Право, Партии, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Александр Соколов

новость В Москве прошли обыски по делу о финансировании Армии воли народа

02.03.2017
Эмблема группы "За ответственную власть!"
Эмблема группы "За ответственную власть!"
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В Москве прошли обыски по делу о финансировании Армии воли народа. Об этом сообщается на ФБ-странице арестованного фигуранта основного "дела АВН" Александра Соколова.

Обыски устроили дома и на работе у активистов инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть!" (ИГПР "ЗОВ") Вячеслава Горбатого, Дмитрия Стерлякова, Олега Григорьева и Николая Щербакова. Было ли что-либо изъято, в публикации не уточняется.

По информации на ФБ-странице ИГПР "ЗОВ", обыски состоялись в среду. Горбатому оперативники ЦПЭ угрожали лишением свободы.

О возбуждении дела стало известно 10 июня 2016 года. Тогда следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева, которая расследовала основное "дело АВН" выделила материалы о финансировании в отдельное производство.

Как передает центр "Сова" со ссылкой на Наталью Соколову, мать Александра Соколова, дело квалифицировано по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации; от 2 до 6 лет колонии) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет).

Слушания по существу основного "дела АВН" продолжаются с 23 ноября 2016 года в Тверском райсуде Москвы. Процесс ведет судья Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского.

На скамье подсудимых четверо активистов - помимо экономиста и журналиста РБК Соколова это лидер ИГПР "ЗОВ" публицист Юрий Мухин, компьютерщик Валерий Парфенов и отставной подполковник ВВС Кирилл Барабаш. По части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) им грозит до 8 лет колонии. Мухин, которому сейчас 67 лет, в июле 2015 года был отправлен в СИЗО, однако в следующем месяце переведен под домашний арест. Парфенов и Соколов остаются в СИЗО с июля 2015-го, Барабаш - с декабря того же года.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

АВН, которую возглавлял также Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и сформировали ИГПР "ЗОВ". Своей задачей группа называли проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

На заседаниях по делу нередко случались скандалы. Так, 25 января правозащитный центр "РОД" передавал, что приставы Тверского райсуда избили адвоката Алексея Суханова, который защищает Барабаша. Конфликт возник после задержания приставами активистки Елены Рохлиной. Суханов попытался войти в кабинет, куда повели активистку, чтобы оказать ей правовую помощь, однако силовики по инициативе пристава Максимова напали на него, а после избиения заковали в наручники. Юриста доставили в Институт им. Склифосовского с сотрясением мозга.

Ближайшее заседание по основному "делу АВН" состоится в четверг; начало в 14 часов.

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02.03.2017

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