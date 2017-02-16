Реклама

Тверской районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде по делу "Армии воли народа" допросил засекреченного свидетеля, сообщает "Медиазона". Во время допроса свидетель, обозначенный судом как "Петр Власов" находился в тайной комнате, в зале был слышен только его измененный голос.

Обвиняемый Валерий Парфенов и его адвокат Николай Курьянович утверждали, что "Власов" - это сотрудник МВД, представившийся Сергеем Давыденко. Другим фигурантам дела, Кириллу Барабашу и Александру Соколову, личность секретного свидетеля также известна.

Отвечая на вопрос обвиняемого Юрия Мухина, "Власов" признал, что был сотрудником правоохранительных органов и выполнял служебное задание в рамках оперативно-розыскной деятельности. Все вопросы о подробностях задач "Власова" суд снял, сославшись на то, что они составляют государственную тайну.

"Власов" показал, что на одном из общих собраний подсудимые и другие участники инициативной группы приняли решение о переименовании запрещенной судом "Армии воли народа" в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть" для продолжения деятельности. По словам свидетеля, если бы проведения референдума мирными способами добиться не удалось, то члены были готовы на "все, вплоть до насильственного свержения власти".

7 февраля был допрошен свидетель обвинения Юрия Нехорошев, бывший член АВН и ЗОВ. "Для обвинения он был довольно важным свидетелем, поскольку на предварительном следствии он высказал такое мнение, что инициативная группа по проведению референдума это и есть АВН, только формально переименованная, хотя в суде он так категорично не высказывался, сказал, что юридически это разные организации: разные учредительные документы, разный состав участников", - рассказал адвокат Алексей Чернышев.

По словам адвоката, в материалах дела есть постановление об отказе привлечения Нехорошева в качестве подозреваемого и предположил, что это поощрение за показания, которые тот дал на стадии предварительного следствия.

Слушания по существу "дела АВН" начались 23 ноября. После оглашения обвинительного заключения все четверо обвиняемых отказались отвечать на вопрос судьи Алексея Криворучко о признании вины, пояснив, что суть обвинения им не разъяснена.

Фигуранты дела - активисты инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть!". По части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) им грозит до восьми лет колонии. Мухин находится под домашним арестом, остальные фигуранты - в СИЗО.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной Армии воли народа "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря 2015 года в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин. Своей задачей группа называли проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.