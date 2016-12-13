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новость Суд отложил заседание по "делу АВН" из-за "нацистской символики" на печати адвоката

13.12.2016
Печать адвоката Николая Курьяновича. С сайта zona.media
Печать адвоката Николая Курьяновича. С сайта zona.media
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Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко отложил заседание по делу "делу Армии воли народа" до 27 декабря, сообщает "Медиазона". Причиной стало усмотренное судом сходство с нацистской символикой изображения на печати адвоката Николая Курьяновича, представляющего в суде интересы обвиняемого Валерия Парфенова.

На печати помещено стилизованное изображение двуглавого орла с опущенными крыльями.

В начале заседания Криворучко поставил на обсуждение вопрос о рассмотрении дела либо без Курьяновча, либо в других обстоятельствах. Прокурор посчитал, что адвокат не может быть допущен до защиты Парфенова. Сам Курянович заявил суду возражение. "Совершается грубое нарушение моих прав на защиту", - сказал Парфенов. По словам обвиняемого, с этим защитником они успешно работают уже более года, и с участием Курьяновича уже прошли два предварительных заседания и одно заседание по существу.

Однако судья заявил, что с представленным Курьяновичем ордером продолжать рассмотрение дела не представляется возможным. Криворучко потребовал представить "корректно составленный" ордер. Все обвиняемые и их защита возражали против этого. Они заявили, что суд грубо нарушил их права. В частности, адвокат Алексей Чернышов подчеркнул, что у суда нет компетенции высказывать мнение по поводу наличия или отсутствия сходства символики на основании своего собственного субъективного мнения.

Публика в зале также высказала возмущение. Как сообщает "Каспаров.Ру", после заседания несколько человек были задержаны.

Слушания по существу "дела АВН" начались 23 ноября. Все четверо обвиняемых, Юрий Мухин, Кирилл Барабаш, Александр Соколов и Парфенов, отказались признать вину. После оглашения прокурором Еленой Фроловой обвинительного заключения Мухин заявил, что суть обвинения размыта и неясна, пояснения прокурор давать отказалась, а судья в этом вопросе занял ее сторону. Он вместе со своим адвокатом Алексеем Сухановым заявил отвод Криворучко и Фроловой. Барабаш поддержал Мухина. Однако Криворучко отвод отклонил.

Предварительные слушания по делу прошли 9-10 ноября. На них срок Барабашу, Соколову и Парфенову продлили срок содержания в СИЗО до 27 апреля 2017 года, то есть до полугода с момента поступления дела в суд. До этой же даты был продлен домашний арест Мухина.

Всем четверым фигуранта инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит до восьми лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин.

Своей задачей группа называет проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются националистических взглядов. Сам Мухин известен как убежденный сталинист и антисемит. Он одобряет агрессию России на Украине. В частности, Мухин публиковал на "Форуме.мск" тексты в поддержку командира донбасских террористов Игоря Гиркина и "главы ДНР" Александра Захарченко, доказывая их непричастность к катастрофе малайзийского Boeing-777.

Барабаш осенью 2012 года баллотировался в Координационный совет оппозиции, однако не набрал необходимого для избрания числа голосов. Активист шел по общегражданскому списку, после того как получил отказ в выдвижении от националистической курии.

После поражения на выборах Барабаш, так же как и Парфенов, вошел в состав Экспертного совета оппозиции.

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13.12.2016

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