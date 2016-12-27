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Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского, удалил одного из подсудимых по "делу Армии воли народа" Кирилла Барабаша из зала суда до начала прений сторон. Об этом сообщает "Медиазона".

Криворучко обвинил подсудимого в нарушении порядка. Ранее в ходе слушаний прокурор Елена Фролова, огласив результаты психолого-лингвистических экспертиз, попросила отложить дальнейшее разбирательство, заявив, что ей необходимо дополнительное время для подготовки к исследованию доказательств. Судья задал подсудимым и их адвокатам положенный в таких случаях вопрос об их отношении к ходатайству.

Защита выступила против. Между тем Барабаш, не отвечая на вопрос Криворучко, выступил с заявлением о нарушениях в суде. Как уточняет Каспаров.Ру, политзек указал, что ему не понятно, какие документы представлены прокурором, поскольку Фролова ограничивается их перечислением, не касаясь сути.

Криворучко сделал Барабашу несколько предупреждений, после чего потребовал от приставов вывести подсудимого из зала.

Ранее во вторник судья пригрозил удалить из зала до начала прений и другого фигуранта дела - Валерия Парфенова. Причиной стало то, что политзек попросил Фролову, зачитывавшую список доказательств, говорить громче.

Кроме того, приставы побили одного из граждан, присутствовавших на слушаниях. Как уточняет правозащитный центр "РОД", пострадал бывший активист Движения против нелегальной иммиграции по фамилии Ведешкин.

Приставы заявили, будто Ведешкин заснул, и потребовали от него выйти из зала. Тот раздраженно возразил, что не спал, а положил голову на руки. По данным Каспарова.Ру, гражданин отказался выходить; по данным "Медиазоны" - подчинился, но, покидая зал, обругал приставов матом; по данным "РОД", вырывался от приставов и крикнул подсудимым: "Ребята, вам привет от Славы Мальцева!" Так или иначе, прямо у стола Криворучко приставы набросились на зрителя и несколько раз ударили его, в том числе ногами, после чего выволокли из зала.

Адвокаты подсудимых пообещали подать заявление по факту избиения Ведешкина.

Ходатайство Фроловой о предоставлении дополнительного времени Криворучко, несмотря на протест защиты, удовлетворил. Следующее заседание назначено на 11 января 2017 года; начало в 14 часов.

Слушания по существу "дела АВН" начались 23 ноября. После оглашения Фроловой обвинительного заключения все четверо обвиняемых - помимо Барабаша и Парфенова это Юрий Мухин и Александр Соколов - отказались отвечать на вопрос судьи о признании вины, пояснив, что суть обвинения им не разъяснена.

13 декабря Криворучко отложил заседание, сославшись на то, что печать на ордере, который представил адвокат Парфенова Николай Курьянович, напоминает герб Третьего рейха. Судья потребовал от юриста "корректно составленного" ордера. 27-го числа новый ордер был представлен, после чего Криворучко допустил Курьяновича к участию в процессе.

Фигуранты дела - активисты инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть!". По части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) им грозит до восьми лет колонии. Мухин находится под домашним арестом, остальные фигуранты - в СИЗО.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной Армии воли народа "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин.

Своей задачей группа называет проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.

Барабаш осенью 2012 года баллотировался в Координационный совет оппозиции, однако не набрал необходимого для избрания числа голосов. Активист шел по общегражданскому списку, после того как получил отказ в выдвижении от националистической курии. После поражения на выборах Барабаш, так же как и Парфенов, вошел в состав Экспертного совета оппозиции.