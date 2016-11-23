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новость Фигуранты "дела АВН" отказались признать вину

23.11.2016
Валерий Парфенов и Александр Соколов в суде. Фото: andreychernuhin.livejournal.com
Валерий Парфенов и Александр Соколов в суде. Фото: andreychernuhin.livejournal.com
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Все четверо фигурантов "дела Армии воли народа" - Юрий Мухин, Кирилл Барабаш, Александр Соколов и Валерий Парфенов - на слушаниях по существу дела, открывшихся в среду в Тверском райсуде Москвы, отказались признать вину. Об этом сообщает РБК.

Процесс ведет судья Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского. Как уточняет "Медиазона", обвинение поддерживает прокурор Елена Фролова, ранее участвовавшая в суде над блогером Антоном Носиком.

После оглашения Фроловой обвинительного заключения Мухин заявил, что суть обвинения размыта и неясна, пояснения прокурор давать отказалась, а судья в этом вопросе занял ее сторону. Он вместе со своим адвокатом Алексеем Сухановым заявил отвод Криворучко и Фроловой. Барабаш поддержал Мухина. Однако Криворучко отвод отклонил.

Процесс идет в маленьком зале, и на слушания были допущены лишь около 20 человек. Между тем на открытие разбирательства прибыло большое число как публики, так и журналистов. Только сторонников инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть!", членами которой являются подсудимые, пришло около 30 человек. В их числе был публицист-имперец Максим Калашников.

Перед началом слушаний в коридоре суда у публики возникла перебранка с приставами, которая, как утверждается, переросла в потасовку. На помощь приставам пришли омоновцы, участвовавшие в конвоировании подсудимых.

Приставы задержали четырех человек из группы поддержки - А. Бойко, А. Чиркина, С. Евстифеева и Н. Полякова. Как передает ТАСС, на них оформлены протоколы по части 2 статьи 17.3 КоАП (неисполнение законного распоряжения судебного пристава), предусматривающей от 500 до 1000 рублей штрафа.

Предварительные слушания по делу прошли 9-10 ноября. На них срок Барабашу, Соколову и Парфенову продлили срок содержания в СИЗО до 27 апреля 2017 года, то есть до полугода с момента поступления дела в суд. До этой же даты был продлен домашний арест Мухина.

Всем четверым фигуранта инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит до восьми лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу "За ответственную власть!", продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин.

Своей задачей группа называет проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются националистических взглядов. Сам Мухин известен как убежденный сталинист и антисемит. Он одобряет агрессию России на Украине. В частности, Мухин публиковал на "Форуме.мск" тексты в поддержку командира донбасских террористов Игоря Гиркина и "главы ДНР" Александра Захарченко, доказывая их непричастность к катастрофе малайзийского Boeing-777.

Барабаш осенью 2012 года баллотировался в Координационный совет оппозиции, однако не набрал необходимого для избрания числа голосов. Активист шел по общегражданскому списку, после того как получил отказ в выдвижении от националистической курии.

После поражения на выборах Барабаш, так же как и Парфенов, вошел в состав Экспертного совета оппозиции.

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23.11.2016

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