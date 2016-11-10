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новость Суд продлил до 27 апреля срок ареста фигурантов "дела АВН"

10.11.2016
Эмблема группы "За ответственную власть!"
Эмблема группы "За ответственную власть!"
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На предварительных слушаниях по "делу Армии воли народа" Тверской суд Москвы продлил до 27 апреля арест троих обвиняемых, Александра Соколова, Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова, сообщает РИА "Новости". До той же даты продлен срок домашнего ареста Юрия Мухина.

Первые слушания по существу дела назначены на 23 ноября. На предстоящем заседании прокурор огласит обвинительное заключение. После этого фигуранты скажут, признают или нет свою вину.

Суть обвинительного заключения размыта и непонятна, заявил Мухин. Он и другие обвиняемые действительно являлись участниками Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть", которая, по мнению следствия, продолжила деятельность запрещенной организации "Армия воли народа". "Однако Межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" было организовано за три года до закрытия АВН, а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало еще в 2010 году, - отметил Мухин. - В обвинительном заключении нет ни малейшего упоминания о законе о референдуме, так как ни одного пункта этого закона мы не нарушили".

24 октября, на слушаниях в Мосгорсуде по продлению ареста обвиняемых, стало известно, что прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по "делу АВН" и она направлено в суд. "Но нас об этом не извещают, - заметила адвокат Ольга Динзе. - Там была масса нарушений, но нам так и не дали ознакомиться с вещественными доказательствами, поскольку они (сторона обвинения. - Ред.) знали, что мы хотим обратиться к независимым специалистам по психолого-лингвистической экспертизе".

Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

Всем четверым обвиняемым инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит до восьми лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые - активисты инициативной группы за проведение референдума "За ответственную власть!" - продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Никто из четверых вину не признает. При этом летом 2015 года сообщалось, что если Парфенов и Соколов отказываются от дачи показаний, то Мухин показания дал.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин.

Своей задачей группа называет проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются националистических взглядов. Сам Мухин известен как убежденный сталинист и антисемит. Он одобряет агрессию России на Украине. В частности, Мухин публиковал на "Форуме.мск" тексты в поддержку командира донбасских террористов Игоря Гиркина и "главы ДНР" Александра Захарченко, доказывая их непричастность к катастрофе малайзийского Boeing-777.

Барабаш осенью 2012 года баллотировался в Координационный совет оппозиции, однако не набрал необходимого для избрания числа голосов. Активист шел по общегражданскому списку, после того как получил отказ в выдвижении от националистической курии.

После поражения на выборах Барабаш, так же как и Парфенов, вошел в состав Экспертного совета оппозиции.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
10.11.2016

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