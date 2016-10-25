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Мосгорсуд продлил фигурантам "дела Армии воли народа" Валерию Парфенову и Александру Соколову срок содержания в СИЗО еще на 14 суток - до 11 ноября. Об этом "Граням" сообщила адвокат Соколова Ольга Динзе. На тот же срок продлен и домашний арест третьему фигуранту дела - Юрию Мухину. Сроки ареста обвиняемых, назначенные предыдущими постановлениями суда, истекали 28 октября.

Ходатайство о продлении ареста четвертому фигуранту - Кириллу Барабашу - в Мосгорсуд не подавалось. Барабаша отправили в СИЗО меньше года назад, а по вмененному ему обвинению ходатайства о продлении ареста на общий срок менее 12 месяцев рассматривает районный суд. В случае Барабаша это Хамовнический райсуд Москвы - управление СКР по Центральному округу столицы, ведущее "дело АВН", находится на территории, подведомственной Хамовническому суду.

Как следует из публикации РБК, слушания по продлению ареста Соколову заняли два заседания. Первое состоялось в понедельник. По каким причинам окончание разбирательство перенесли, издание не уточнило.

Тогда же, на слушаниях в понедельник, стало известно, что прокуратура Центрального округа Москвы утвердила обвинительное заключение по "делу АВН" и теперь дело направлено в суд. "Но нас об этом не извещают, - заметила Динзе. - Там была масса нарушений, но нам так и не дали ознакомиться с вещественными доказательствами, поскольку они (сторона обвинения. - Ред.) знали, что мы хотим обратиться к независимым специалистам по психолого-лингвистической экспертизе".

При этом, как рассказал Дмитрий Динзе, другой адвокат Соколова, защите не известно, в какой именно суд ушло дело.

Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

Всем четверым обвиняемым инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Им грозит до восьми лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые - активисты инициативной группы за проведение референдума "За ответственную власть!" - продолжали деятельность запрещенной АВН "под благовидным предлогом организации и проведении референдума", а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Никто из четверых вину не признает. При этом летом 2015 года сообщалось, что если Парфенов и Соколов отказываются от дачи показаний, то Мухин показания дал.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу "За ответственную власть!". Ее лидером также стал Мухин.

Своей задачей группа называет проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются националистических взглядов. Сам Мухин известен как убежденный сталинист и антисемит. Он одобряет агрессию России на Украине. В частности, Мухин публиковал на "Форуме.мск" тексты в поддержку командира донбасских террористов Игоря Гиркина и "главы ДНР" Александра Захарченко, доказывая их непричастность к катастрофе малайзийского Boeing-777.

Барабаш осенью 2012 года баллотировался в Координационный совет оппозиции, однако не набрал необходимого для избрания числа голосов. Активист шел по общегражданскому списку, после того как получил отказ в выдвижении от националистической курии.

После поражения на выборах Барабаш, так же как и Парфенов, вошел в состав Экспертного совета оппозиции.

В середине августа адвокат фигурантов "дела АВН" Алексей Чернышев обратился в прокуратуру Москвы с требованием немедленно освободить Парфенова и Соколова из СИЗО, а Мухина - из-под домашнего ареста. Он указал, что обвинение по части 1 статьи 282.2 УК не предполагает содержания под стражей свыше 12 месяцев до суда. Продление сроков пребывания в СИЗО и домашних арестов на больший срок УПК допускает только в случаях, когда следствие уже завершено и обвиняемые знакомятся с материалами либо же дело направлено в прокуратуру или суд. Именно завершение следствия стало основанием для продления фигурантам арестов до 28 октября. Однако, продолжил Чернышев, с 10 августа, когда после отказа прокуратуры утвердить обвинительное заключение следствие по делу было возобновлено, лишение Соколова, Парфенова и Мухина свободы незаконно.

В середине октября стало известно, что схожую жалобу - на незаконное удержание в СИЗО - подал и сам Соколов. "Материалы уголовного дела мне и другим преследуемым должны были начать предъявлять до 28 июня 2016 года, - говорилось в бумаге. - А начали предъявлять 29 августа 2016 года".