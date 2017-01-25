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Адвокаты обвиняемых по делу "Чистопольского джамаата", которое с осени рассматривается в Казани, обратились в прокуратуру Татарии и региональный главк СКР с заявлением о подмене доказательства в деле. Об этом сообщают "Idel.Реалии", в распоряжении которых оказался документ.

В заявлении, поданном в начале нынешней недели, защитники требуют "привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое подменило диск из уголовного дела в помещении Казанского гарнизонного военного суда".

Как рассказал источник издания, 13 января прокурор намеревался продемонстрировать запись ракетного обстрела комбината "Нижнекамскнефтехим", который, по утверждению обвинения, подсудимые совершили 15 ноября 2013 года. Однако воспроизвести фрагмент не удалось, и просмотр видео был перенесен на следующее заседание.

16 января прокурор сумел продемонстрировать запись. Чиновник выбрал на видео точно то же время, что и предыдущих слушаниях, но изображение оказалось иным. Если на видео, которое пытались запустить 13-го числа, определенным временем был помечен собственно обстрел, то в ролике, показанном 16-го, а этот же момент пришелся запуск ракет.

Когда защита обратила на это внимание, прокурор заметил, что в первый раз счетчик времени мог сбиться. "Обвинение обратилось к специалисту, который вне судебного заседания откорректировал запись, чтобы получилось как надо. Якобы имелись проблемы с установкой программы", - цитируют "Idel.Реалии" заявление адвокатов.

Защитники обвиняемых также указали, что, согласно материалам дела, когда запись просматривали в присутствии понятых, проблем с ее воспроизведением не возникало. Далее, указали адвокаты, диск с видео опечатали и приобщили к делу. "Если диск после первого просмотра никто не вскрывал, то каким образом мог сбиться счетчик?" - говорится в заявлении.

Адвокаты ходатайствовали о допросе специалиста, привлеченного прокурором к корректировке записи, однако судьи в этом отказали.

Дело "Чистопольского джамаата" - самое громкое дело о терроризме, рассматриваемое в Татарии за последние 10 лет. В нем более 400 свидетелей, из которых 154 - свидетели обвинения. Слушания по существу дела продолжаются с 20 октября 2016 года в помещении Казанского гарнизонного военного суда. Процесс ведет выездная коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) в составе в составе Юрия Клубкова (председательствующий), Игоря Николаева и Дмитрия Сироты закрыла разбирательство 1 ноября. Обвинение поддерживают лично прокурор Татарии Ильдус Нафиков, а также один из его подчиненных Андрей Кропотов. Защищают подсудимых, как можно заключить из сообщений СМИ, адвокаты по назначению.

В деле девять фигурантов. Это 38-летний Марат Сабиров, 33-летний Рафаэль Зарипов, 38-летний Айрат Ситдиков, 36-летний Алмаз Галеев, 25-летний Михаил Мартьянов, 29-летний Руслан Гафуров и 53-летний Рамиль Абитов, 40-летний Джаудат Ганеев и 29-летний Станислав Трофимчик. Все они заключены в СИЗО.

Следствие вело УФСБ по Татарии. В зависимости от вменяемой каждому роли фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества), часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), пункты "а" частей 2, 3 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой с использованием опасных химических веществ), часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание), часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), пункт "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой), часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия организованной группой), пункты "а", "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, "Чистопольский джамаат" был образован "с 2012 года по август 2013 года". Основателями группировки прокуратура называет убитого в 2014 году силовиками Раиса Мингалеева (он же считается лидером другой структуры - "Моджахеды Татарстана"), а также Сабирова.

Помимо обстрела "Нижнекамскнефтехима" самодельными реактивными снарядами подсудимым вменяются поджоги строившейся православной церкви Сергия Радонежского в Чистополе и молитвенного дома во имя Димитрия Солунского в селе Ленино Новошешминского района Татарии. Оба поджога также датированы ноябрем 2013 года; они, так же как и обстрел комбината, квалифицированы как теракты. Сообщалось, что были совершены поджоги и других православных церквей, однако каких именно, не уточнялось.

Наряду с этим фигурантам инкриминировано покушение на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийство его заместителя Валиуллы Якупова.

Также утверждается, что в августе - декабре 2013-го Сабиров и Ситдиков, чтобы получить средства для деятельности "Чистопольского джамаата", организовали незаконный сбор лома черных и цветных металлов. Доход от этой деятельности, согласно материалам дела, составил свыше 8 миллионов рублей. Чтобы отмыть полученные деньги, заявляет обвинение, Сабиров и Ситдиков купили некую недвижимость, а также грузовую "Газель" и промышленные весы.

Заявляется также, что один из подсудимых в ноябре 2013 года подыскивал место на Казанском вокзале Москвы для совершения теракта. Кроме того, несколько других фигурантов якобы помогали Мингалееву, который на тот момент скрывался, едой, одеждой, деньгами и оружием, а также перевозили его из района в район.

Наконец, утверждается, что в марте 2012 - декабре 2013 года Гафуров на своей странице в некоей соцсети "осуществлял призывы к террористической деятельности".

При обысках в жилищах фигурантов, заявляется в деле, обнаружили "более 8 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств".

Аресты по делу "Чистопольского джамаата" прошли в ноябре - декабре 2013 года. Тогда сообщалось о 15 фигурантах дела. Информацию о задержании подозреваемых региональное МВД опубликовало лишь 12 декабря, а уже на другой день стало известно о жестоких пытках, которым фигурантов дела подвергают в ИВС Нижнекамска.

В частности, Зарипов в результате избиений получил разрыв стенок мочевого пузыря, перелом остистой кости 11-го позвонка и травму легкого. Между тем Галееву отрезали половой член. При этом первый замначальника Нижнекамского горотдела СКР Равиль Исмагилов заявлял, будто Галеев сам отрезал себе член лезвием от бритвенного станка, который нашел в камере ИВС.

Мартьянов, первоначально заявлявший о пытках, вскоре после инцидентов с Зариповым и Галеевым отказался от адвоката по соглашению и начал давать признательные показания. В дальнейшем он заключил сделку лично с прокурором Нафиковым, однако на этапе ознакомления с материалами дела чиновник ее расторг, обвинив арестованного в невыполнении ее условий.

Отмечалось, что фигуранты дела не разделяют радикальных взглядов, а друг с другом не знакомы.

Материалы в отношении ряда обвиняемых были выделены из основного дела в отдельные производства. Сообщалось, что уже осуждены 13 членов группировки. СМИ, однако, писали о приговорах лишь пяти фигурантам дела: Раису Шайдуллину, Даниилу Мухлисову, Дмитрию Кудрявцеву, Эмилю Гизатуллину и Ильдару Вафину. В разное время с декабря 2014 по май 2016 года они получили от 5 до 16 лет общего либо строгого режима со штрафами либо без.

На предварительных слушаниях по основному делу, прошедших 10 октября, подсудимый Трофимчик проткнул себе живот канцелярской скрепкой, так что ему потребовалась медицинская помощь. В начале первого заседания по существу дела он попытался проглотить лезвие, однако силовики его остановили, ударив при этом током из электрошокера и заковав в наручники. После этого судьи удалили Трофимчика из зала вплоть до выступления с последним словом.

Между тем адвокат подсудимого отмечала, что именно этого ее клиент своими действиями и добивался, поскольку ранее прямо заявлял о нежелании участвовать в процессе. Сообщалось, что Трофимчик под пытками дал показания на других обвиняемых и теперь не хотел находиться вместе с ними на суде.

20 октября после оглашения прокурором Нафиковым обвинительного заключения все восемь подсудимых, присутствовавших в зале, отказались признать вину в терроризме. СМИ передавали, что обвинение отвергает и Трофимчик.

Подсудимый Сабиров согласился лишь с обвинением в незаконном предпринимательстве. Между тем Галеев заявил, что полностью невиновен. Зарипов прямо указал, что дело основано на показаниях, полученных под пытками. Ряд других подсудимых также заявил о фальсификациях в деле. Ганеев от таких утверждений воздержался: ранее СКР возбудил против него дело о заведомо ложном доносе на оперативников ЦПЭ.

В ходе слушаний дальнейшего разбирательства трое из числа обвиняемых в обстреле "Нижнекамскнефтехима" - Зарипов, Ситдиков и Галеев - заявили о своем алиби на 15 ноября 2013 года. Галеев также заметил, что, по данным биллинга, в тот день в окрестностях комбината не было никого из обвиняемых.

1 ноября судейская коллегия по ходатайству прокурора Кропотова закрыла процесс от публики и прессы. В обоснование своего ходатайства обвинитель сослался на заявление свидетеля Гульнары Мингалеевой - вдовы покойного Мингалеева. Как утверждал прокурор, Мингалеева сообщила, что родственники подсудимых оказывают на нее давление и в этой связи она опасается как за собственную жизнь, так и за жизнь своих детей. Между тем никаких доказательств угроз приведено не было.

Еще одним доводом Кропотова стало то, что в процессе предполагается огласить заключения экспертиз, в которых содержатся сведения об изготовлении взрывных устройств.

Адвокаты подсудимых намеревались оспорить закрытие процесса, однако оказалось, что с недавнего времени, после внесения в УПК соответствующих поправок, обжаловать такое решение можно лишь вместе с приговором по делу.

27 декабря "Idel.Реалии" опубликовали заявление подсудимых с протестом против закрытия слушаний. Документ подписали семеро фигурантов. Не присоединились к заявлению лишь удаленный из зала Трофимчик, а также Ганеев, который настаивает, что до задержания не был знаком с остальными обвиняемыми.

Действительной причиной закрытия процесса подсудимые назвали то, что "свидетели обвинения один за другим начали отказываться от своих показаний, данных во время следствия, а журналисты начали активно освещать это", вследствие чего "началось бурное обсуждение всего этого в обществе".

"Стороне обвинения, конечно же, это ни к чему, - заметили подсудимые, - так как люди могут понять о полной фальсификации уголовного дела в отношении нас на протяжении трех лет. Как выбивались показания, каким путем. Если бы преступление обвинением было бы доказано, то оно бы не скрывалось от общества".

Фигуранты также заверили, что после закрытия процесса от публики продолжают придерживаться ранее заявленной позиции, отказываясь от данных на следствии показаний - "не всех, но большинства".

Основными свидетелями обвинения, указали подсудимые, являются другие фигуранты дела, ранее пошедшие на сделку с прокуратурой и получившие сроки в особом порядке. Для участия в процессе их вернули в Татарию из колоний в других регионах. Однако, говорилось в заявлении, в суд этих свидетелей не доставляли - допросы велись по видеосвязи из СИЗО-5 в Чистополе. "При их допросах было слышно, как им подсказывали ответы, - подчеркивали авторы письма. - В основном все эти свидетели отвечали "Не знаю", "Не помню", "Не хочу отвечать", "Не могу ответить", "Много времени прошло". Представляете, если бы об этом написали журналисты?"

В протоколах судебных заседаний, указывалось в письме, часть информации, прозвучавшей при допросах свидетелей обвинения, не зафиксирована.